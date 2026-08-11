Ουκρανοί πρώην αιχμάλωτοι της Ρωσίας καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση

Για τη φρίκη που βίωσαν ως αιχμάλωτοι των Ρώσων, μίλησαν σε μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρώην αιχμάλωτοι από την Ουκρανία με τα όσα καταγγέλλουν να είναι ανατριχιαστικά.

Πρώην Ουκρανοί κρατούμενοι και αξιωματούχοι της χώρας κατηγόρησαν τη Δευτέρα 11.08.2026 τη Ρωσία ότι βασανίζει συστηματικά αιχμαλώτους πολέμου και πολίτες, κρατώντας τους απομονωμένους και υποβάλλοντάς τους σε ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ χιλιάδες βρίσκονται ακόμα υπό κρατούμενοι, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες που ακούστηκαν σε μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη Μαρία Ζαμπολότσκαγια, Αναπληρώτρια Αντιπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, να κάνει λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» και να ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι αιχμάλωτοι στην Ουκρανία υπέστησαν «βασανιστήρια, εξευτελισμό, καθώς και ηθική και σωματική κακοποίηση».

Ο Χουάν Αλμπέρτο Λέιβα Γκαρσία, ενεργό μέλος του ουκρανικού στρατού, δήλωσε ότι οι Ρώσοι που τον αιχμαλώτισαν τον υπέβαλαν σε κάθε πιθανή μορφή βασανιστηρίου κατά τη διάρκεια των 1.183 ημερών που έμεινε υπό κρατούμενος.

«Ναι… με βασάνισαν», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του ΟΗΕ. «Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που μπορεί να πληγώσει και να εξευτελίσει έναν άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Ό,τι περνάει από τον νου σας: όχι μόνο λεκτική και σωματική κακοποίηση, αλλά καθημερινοί ξυλοδαρμοί, ηλεκτροσόκ, υπερβολική γυμναστική στο παγωμένο κρύο σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν… σεξουαλική κακοποίηση. Τα πάντα προκειμένου να σπάσουν την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Τα εφάρμοσαν όλα σε μένα και στους περισσότερους συντρόφους μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκαρσία ανέφερε ότι ήταν τυχερός που επέζησε, αλλά δύο φίλοι του ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου σε κέντρα κράτησης στην περιοχή του Ντονέτσκ. Οι αιχμάλωτοι βρίσκονταν σε «υπερπλήρεις θαλάμους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες», όπου «σχεδόν όλοι οι αιχμάλωτοι πολέμου είχαν αρρωστήσει με δυσεντερία» και πολλοί λιμοκτονούσαν, όπως σημείωσε στη συνεδρίαση του ΟΗΕ.

Ο ίδιος, όντας Ουκρανός με Κουβανό πατέρα, ανέφερε ότι οι φρουροί τον έβαζαν στο στόχαστρο ειδικά λόγω του λατινικού του ονόματος, κατηγορώντας τον ότι είναι «μισθοφόρος και Αμερικανός κατάσκοπος».

Η Λενίε Ουμέροβα, ακτιβίστρια από την Κριμαία που αφέθηκε ελεύθερη σε ανταλλαγή αιχμαλώτων το 2024, δήλωσε ότι συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να επισκεφθεί τον βαριά άρρωστο πατέρα της στην Κριμαία.

U.N. official says there are consistent accounts of Russian acts of torture against Ukrainian prisoners of war including severe beatings with batons, heavy belts, electric shocks, dog attacks and sexual violence including "rape, gang rape, beating while nude" and more. pic.twitter.com/j3Le4VYhDN — CSPAN (@cspan) August 10, 2026

Περιέγραψε πώς μεταφερόταν σε «επτά διαφορετικά φυλάκια κράτησης» σε αυτό που αποκάλεσε «καρουζέλ καταστολής» και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βασανιστήρια εναντίον των Ουκρανών αιχμαλώτων.

Ο Όλεγκ Γκούσιν, από το Συντονιστικό Αρχηγείο της ουκρανικής κυβέρνησης για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου, δήλωσε ότι Ουκρανοί αιχμάλωτοι «δολοφονήθηκαν και βασανίστηκαν» κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Ανέφερε ότι το Κίεβο έχει εντοπίσει «πάνω από 300 χώρους κράτησης» στη Ρωσία και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, και ότι, παρόλο που περισσότεροι από 9.000 Ουκρανοί έχουν επιστρέψει μέσω ανταλλαγών, «χιλιάδες» παραμένουν ακόμη σε ρωσική αιχμαλωσία.

Ο Επιτετραμμένος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο, ζήτησε μεγαλύτερη διεθνή πίεση και απόδοση ευθυνών στη Ρωσία για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων.

«Ευρεία και συστηματική χρήση βασανιστηρίων»

Η Βοηθός Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κλόντια Φουέντες Χούλιο, δήλωσε ότι οι έρευνες του ΟΗΕ δείχνουν πως «τα ευρέως διαδεδομένα και συστηματικά βασανιστήρια και η κακοποίηση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και πολιτών από τις ρωσικές αρχές συνεχίζονται», συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει καταγράψει την εκτέλεση 129 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου στην αρχή της αιχμαλωσίας τους και τον θάνατο 48 άλλων κατά τη διάρκεια της κράτησης, ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων, έλλειψης ιατρικής φροντίδας ή άλλων απάνθρωπων συνθηκών.

Η ίδια σημείωσε ότι πάνω από το 95% των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που μίλησαν μαζί τους ανέφεραν ότι υπέστησαν βασανιστήρια ή κακοποίηση.

Επιπλέον, πάνω από τους μισούς ανέφεραν περιστατικά σεξουαλικής βίας, όπως «βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, ξυλοδαρμούς ενώ ήταν γυμνοί, χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και τις θηλές, καθώς και εξευτελιστική μεταχείριση σεξουαλικής φύσης».

Ανέφερε ότι ο ΟΗΕ έχει λάβει «σταθερές καταθέσεις για άγριους ξυλοδαρμούς με αντικείμενα όπως γκλοπ, βαριές ζώνες και ξύλα, ηλεκτροσόκ, επιθέσεις από σκύλους, εικονικές εκτελέσεις και άλλες μορφές βασανιστηρίων».

Τέλος, η Φουέντες Χούλιο δήλωσε ότι η Ύπατη Αρμοστεία έχει καταγράψει επίσης βασανιστήρια και κακοποίηση Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και αιχμαλώτων από τρίτες χώρες που κρατούνται από την Ουκρανία, αλλά «σε θεμελιωδώς διαφορετική κλίμακα».

Όπως ανέφερε, περίπου οι μισοί από τους Ρώσους και τους αλλοδαπούς αιχμαλώτους που ερωτήθηκαν είπαν ότι υπέστησαν κακοποίηση κατά τα πρώτα στάδια της αιχμαλωσίας τους.