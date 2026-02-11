Συμβαίνει τώρα:
Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα τον Μάιο

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Alina Smutko

Εκλογές και δημοψήφισμα ετοιμάζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοψήφισμα των Financial Times. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό τόσο από την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα επί της ειρηνευτικής συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times σήμερα, επικαλούμενοι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης.

