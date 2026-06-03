Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media

Ένα ανατριχιαστικό έγκλημα «βγήκε στο φως» στη Φινλανδία, όπου εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των socail media και διανομή παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε σήμερα (3/6/2026) η εισαγγελία.

Τα θύματα του άνδρα στη Φινλανδία ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή είτε της κακοποίησης είτε της διανομής παιδικής πορνογραφίας, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνά την υπόθεση και υποψιάζεται ότι ένας 27χρονος άνδρας διέπραξε 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη σε τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών ανακαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία το έψαξε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες τους ή βίντεο ελάχιστα ντυμένα ή γυμνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους είχε επίσης ζητήσει να κάνουν σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης.

Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας και η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.