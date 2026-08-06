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Γερμανία: Ισόβια για τον Αφγανό που σκότωσε δύο ανθρώπους όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε διαδηλωτές στο Μόναχο

Η υπεράσπιση είχε ζητήσει να τεθεί ο κατηγορούμενος υπό ψυχιατρική φροντίδα, επικαλούμενη για τον πελάτη της μια μορφή σχιζοφρένειας
Lawyer Johann Bund and defendant Farhad N., accused of murder and other charges, arrive for his verdict in a courtroom in Munich, Germany, August 6, 2026. REUTERS/Angelika Warmuth
Ο δικηγόρος Γιόχαν Μπαντ και ο κατηγορούμενος Φαρχάντ Ν., κατηγορούμενος για φόνο και άλλες κατηγορίες, σε δικαστήριο στο Μόναχο της Γερμανίας / REUTERS/Angelika Warmuth
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Καταδικάστηκε σε ισόβια ο 24χρονος Αφγανός δράστης σήμερα Πέμπτη (06.08.2026) επειδή το Φεβρουάριο του 2025 έριξε το αυτοκίνητό του σε μια διαδήλωση στο Μόναχο, σκοτώνοντας μια μητέρα και το δίχρονο παιδί της.

Το δικαστήριο του Μονάχου, που ανακοίνωσε την απόφαση, σημείωσε ότι, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του εγκλήματός του, ο 25χρονος, ο οποίος αναφέρεται μόνο ως Φαρχάντ Ν., δύσκολα θα αποφυλακισθεί υπό όρους αφού εκτίσει 15 χρόνια, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία.

«Η πράξη, πρέπει να το πούμε καθαρά, είχε στόχο να καταστραφούν ανθρώπινες ζωές», είπε στην τελική αγόρευσή του ο ένας από τους δύο εκπροσώπους της εισαγγελίας.

Η μητέρα και το παιδί τραυματίσθηκαν σοβαρά από το αυτοκίνητο και υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Πολλοί άνθρωποι είχαν τραυματισθεί, μερικοί από τους οποίους σοβαρά. Πολλοί απ’ αυτούς εξακολουθούν να υποφέρουν σωματικά ή ψυχολογικά από τις συνέπειες της επίθεσης και μερικοί είναι ανίκανοι να εργασθούν.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, για δύο φόνους και για 23 απόπειρες φόνου. Ακολούθησε τις προτάσεις των εισαγγελέων, ενώ η υπεράσπιση είχε ζητήσει ποινή κάθειρξης 15 ετών και να τεθεί ο κατηγορούμενος υπό ψυχιατρική φροντίδα, επικαλούμενη για τον πελάτη της μια μορφή σχιζοφρένειας.

Όμως ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να επιτεθεί και να σκοτώσει ανθρώπους στην τύχη στη Γερμανία ως απάντηση για την κατάσταση σε ισλαμικές χώρες.

«Με την πράξη του αυτή, ο κατηγορούμενος ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό και να αποδείξει την πίστη του στον Αλάχ, καθώς και να φανεί καλός μουσουλμάνος στον ίδιο του τον εαυτό και στην οικογένειά του», τόνισε.

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