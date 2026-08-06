Η περίεργη συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Χαμενεΐ στο πίσω μέρος αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια – Δεν κατάφερε ποτέ να τον δει

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το Iran International. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν δεν κατάφερε ποτέ να δει το πρόσωπό του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν οδηγήθηκε σε μια άγνωστη τοποθεσία στην πρωτεύουσα, όπου απομακρύνθηκε από το όχημά του και μπήκε στο πίσω μέρος ενός εμπορικού αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια. Εκεί, σύμφωνα με την περιγραφή, βρισκόταν ήδη ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

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Το σημείο ήταν τόσο σκοτεινό ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να έχουν οπτική επαφή, ενώ οι φρουροί του νέου ανώτατου ηγέτη φέρεται να μην επέτρεψαν ούτε χειραψία. Η συνομιλία έγινε αποκλειστικά μέσω φωνής.

Μετά τη συνάντηση, ο Ιρανός πρόεδρος φέρεται να ρώτησε συνεργάτες του αν η φωνή που άκουσε ανήκε πράγματι στον ανώτατο ηγέτη, καθώς δεν είχε δει ποτέ τον συνομιλητή του.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ερώτηση αυτή αποτελούσε έκφραση δυσαρέσκειας ή πραγματική αμφιβολία.

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Η περιγραφή αυτή διαφέρει σημαντικά από όσα είχε δηλώσει δημόσια ο Πεζεσκιάν. Στα μέσα Μαΐου, μιλώντας σε εκπροσώπους επαγγελματικών ενώσεων, ο Ιρανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι είχε περάσει «δυόμισι ώρες σε εγκάρδιο κλίμα» με τον νέο ηγέτη.

Ωστόσο, οι πηγές του Iran International υποστηρίζουν ότι η πραγματική διάρκεια της συνάντησης ήταν μόλις λίγα λεπτά και ότι στη συνέχεια ζητήθηκε από τον πρόεδρο να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Πεζεσκιάν και υπό την πίεση της απειλής του να παραιτηθεί. Το γραφείο του Χαμενεΐ φέρεται να αρνήθηκε να τον δεχθεί στην επίσημη κατοικία του ανώτατου ηγέτη, όπως συνηθίζεται.

Ο Πεζεσκιάν φέρεται να θεώρησε τη μεταχείριση αυτή ταπεινωτική και έχει ζητήσει νέα συνάντηση, αυτή τη φορά στην κατοικία του ηγέτη. Το αίτημα, σύμφωνα με τις πηγές, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτό.

Ένας ηγέτης που παραμένει αθέατος

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει σχεδόν αόρατος στο κοινό. Περίπου πέντε μήνες μετά την ανάδειξή του από τη Συνέλευση των Ειδικών για να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε βίντεο ούτε ηχητικό.

Η απουσία δημόσιας παρουσίας έχει προκαλέσει έντονες εικασίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Ιράν. Ακόμη και μέσα από φιλοκυβερνητικά μέσα έχουν εμφανιστεί αναφορές σχετικά με το γιατί δεν υπάρχει κάποια δημόσια καταγραφή της φωνής ή της εικόνας του.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι υπήρχε «90% πιθανότητα» ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να είχε σκοτωθεί, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πρόσφατα ότι ο νέος ηγέτης είναι ζωντανός.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει διαφορετικές εικόνες για την επικοινωνία μαζί του. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σε συνέντευξή του τον Ιούλιο ότι «δεν έχει δει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ αυτή την περίοδο» και ότι μόνο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει συναντηθεί μαζί του.

Μία ημέρα αργότερα, ο Πεζεσκιάν ανέφερε σε ομιλία του ότι οι συναντήσεις με τον νέο ηγέτη είχαν αυξηθεί.