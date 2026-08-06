Καρχαρίες τίγρεις: Ασυνήθιστα αντικείμενα βρέθηκαν στα στομάχια τους – Γάτες, προφυλακτικά ακόμα και πινακίδες αυτοκινήτων

Οι καρχαρίες τίγρεις, τρώνε τα πάντα στο πέρασμά τους και είναι γνωστοί και ως οι «σκουπιδοφάγοι» του ωκεανού. Ξεχωρίζουν όχι μόνο για το μέγεθός τους αλλά και για τις ασυνήθιστες διατροφικές τους συνήθειες.

Οι καρχαρίες τίγρεις τρώνε σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους. Έτσι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

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Οι καρχαρίες τίγρεις είναι τα «άρματα μάχης» της θάλασσας, λέει στο BBC ο Νιλ Χάμερσλαγκ, επικεφαλής ερευνητής στο Δίκτυο Παρατήρησης της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας. Επιπλέον, διαθέτουν ευρύτερη διατροφή από όλα τα είδη καρχαριών, κάτι που τους έχει χαρίσει το παρατσούκλι «σκουπιδοφάγοι του ωκεανού».

Τρώνε μαλάκια, αχινούς, θαλάσσια φίδια, φώκιες, καλαμάρια και φάλαινες. Καταβροχθίζουν θαλάσσια πτηνά και χερσαία ζώα. Στα στομάχια τους έχουν βρεθεί τυφλοπόντικες, αντιλόπες, σκύλοι, κατσίκες και γάτες. Ένας καρχαρίας στην Αυστραλία είχε καταπιεί ακόμη και μία έχιδνα, ένα από τα πιο αγκαθωτά ζώα του πλανήτη, την οποία τελικά αναγκάστηκε να αποβάλει.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προσθέσει στο μενού τους και πολύ πιο παράξενα αντικείμενα. Μέσα σε καρχαρίες-τίγρεις έχουν εντοπιστεί συσκευασίες τροφίμων, τσιγάρα, προφυλακτικά, πινακίδες αυτοκινήτων, ελαστικά, τηλεοράσεις και, σύμφωνα με μία από τις πιο αλλόκοτες καταγραφές, ακόμη και ολόκληρη μεταλλική πανοπλία.

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Οι καρχαρίες τίγρεις είναι στα τρία πιο επικίνδυνα είδη καρχαριών στον κόσμο μαζί με τους λευκούς και τους ταυροκαρχαρίες. Αν και βάσει ερευνών, θεωρείται πιο πιθανό για έναν άνθρωπο να τον χτυπήσει κεραυνός και να παρασυρθεί από θαλάσσιο ρεύμα.

Παρά τη φήμη τους, οι καρχαρίες-τίγρεις δεν είναι αχαλίνωτες μηχανές δολοφονίας. Η ακραία διατροφή τους αποτελεί σημαντικό μηχανισμό εξυγίανσης των θαλασσών. Καταναλώνοντας νεκρά, άρρωστα ή εξασθενημένα ζώα, απομακρύνουν οργανική ύλη, περιορίζουν την εξάπλωση ασθενειών και διατηρούν την ισορροπία στην τροφική αλυσίδα.

Καρχαρίες τίγρεις στους τυφώνες

«Όταν πλησιάζει μια καταιγίδα, πολλοί καρχαρίες ανιχνεύουν τη μεταβολή της βαρομετρικής πίεσης και μετακινούνται σε βαθύτερα νερά, που επηρεάζονται λιγότερο», λέει ο Φιλ Ντόχερτι, λέκτορας στη θαλάσσια επιστήμη διατήρησης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Οι καρχαρίες τίγρης, όμως, φαίνεται να εμφανίζονται προσδοκώντας ένα… τσιμπούσι και παραμένουν στην περιοχή για να «τροφοδοτηθούν από ζώα που έχουν πεθάνει». Μάρτυρας τέτοιας συμπεριφοράς έγινε ο Χάμερσλαγκ, όταν μπόρεσε να παρακολουθήσει λεπτομερώς στις 6 Οκτωβρίου 2016, τη συμπεριφορά των καρχαριών, τη στιγμή που ο τυφώνας Μάθιου σάρωνε τις Μπαχάμες.

Η Tiger Beach –μια μεγάλη αμμώδης τράπεζα στα ανοιχτά της ακτής της Γκραντ Μπαχάμα- είναι ένα δημοφιλές σημείο κατάδυσης, διάσημο για τους καρχαρίες τίγρεις. Οι αμμώδεις εκτάσεις είναι διάσπαρτες με συστάδες θαλάσσιων φυτών και κοραλλιών, ενώ τα καθαρά, ζεστά νερά είναι γεμάτα από καρχαρίες τίγρεις.

Όταν ο τυφώνας έφτασε στην περιοχή, οι καρχαρίες τίγρεις παρέμειναν στα ρηχά – ακόμη και όταν η περιοχή δέχτηκε ισχυρότατους ανέμους με τον τυφώνα να φτάνει στην ανώτερη κατηγορία 5 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον. Και, όταν η καταιγίδα είχε περάσει, ο αριθμός των καρχαριών στην περιοχή είχε διπλασιαστεί.

Οι καρχαρίες τίγρεις είναι ψυχρόαιμα ζώα, λέει ο Χάμερσλαγκ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να παράγουν τη δική τους θερμότητα. Οι κινήσεις τους, επομένως, τείνουν να ακολουθούν ένα στρώμα νερού, που ονομάζεται ισοθερμική γραμμή, στους 26 βαθμούς Κελσίου – την ίδια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να αρχίσει να σχηματίζεται ένας κυκλώνας.

Οι θερμές, ρηχές θάλασσες λειτουργούν ακόμη και ως φυσικά «μαιευτήρια». Έγκυοι καρχαρίες-τίγρεις συχνάζουν σε τέτοιες περιοχές, αξιοποιώντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των εμβρύων.

Οι καρχαρίες τίγρεις έχουν επίσης μάθει να εκμεταλλεύονται τα εποχιακά φαινόμενα, όταν γνωρίζουν ότι θα υπάρχει αφθονία τροφής. Για παράδειγμα, την περίοδο αναπαραγωγής της πράσινης χελώνας στο νησί Ρέιν της Αυστραλίας ή την καλοκαιρινή πτήση των νεοσσών αλμπατρός στην ατόλη French Frigate Shoals στη Χαβάη. Οι καρχαρίες συγχρονίζουν την άφιξή τους ώστε να συμπίπτει με την αφθονία εύκολης λείας – εμφανιζόμενοι μερικές φορές στο ίδιο σημείο την ίδια ημέρα για πολλά συνεχόμενα χρόνια.

Για να φτάσουν εκεί, μπορούν να καλύψουν τεράστιες αποστάσεις. Πολλοί πραγματοποιούν ετήσιες μεταναστεύσεις άνω των 7.500 χιλιομέτρων, ταξιδεύοντας από τροπικούς κοραλλιογενείς υφάλους μέχρι τα ανοιχτά νερά του βόρειου Ατλαντικού και πίσω.

Ένας καρχαρίας-τίγρης παρακολουθήθηκε να διανύει περίπου 44.000 χιλιόμετρα μέσα σε τρία χρόνια, ολοκληρώνοντας έναν τεράστιο κύκλο στον Ατλαντικό.

Με άλλα λόγια, ακόμη και όταν ένας καρχαρίας-τίγρης δεν επιτίθεται άμεσα σε κάποιο ζώο, η παρουσία του μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά ολόκληρων πληθυσμών και, τελικά, τη μορφή του οικοσυστήματος.

Δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα

Οι ερευνητές που περνούν χρόνο κοντά στους καρχαρίες-τίγρεις υποστηρίζουν ότι κάθε ζώο έχει διαφορετική συμπεριφορά. Ορισμένοι είναι τολμηροί και πλησιάζουν τους δύτες. Άλλοι κρατούν αποστάσεις και εμφανίζονται πιο διστακτικοί. Υπάρχουν ζώα που εκδηλώνουν επιθετικότητα, άλλα που δείχνουν περιέργεια και άλλα που μοιάζουν περισσότερο ευάλωτα.

Παρατηρήσεις στις Μπαχάμες έχουν δείξει ότι οι καρχαρίες-τίγρεις διαθέτουν σύνθετη κοινωνική ζωή. Συχνά συναναστρέφονται συγκεκριμένα μέλη του είδους τους και φαίνεται να δημιουργούν σταθερές προτιμήσεις, κάτι που θα μπορούσε να περιγραφεί ακόμη και ως μορφή «φιλίας».

Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι παραμένουν πανίσχυροι κορυφαίοι θηρευτές. Μαζί με τον μεγάλο λευκό καρχαρία και τον ταυροκαρχαρία, ανήκουν στα τρία είδη που συνδέονται συχνότερα με σοβαρές επιθέσεις σε ανθρώπους.