Κόσμος

Φινλανδία: Η αστυνομία διερευνά ύποπτες διαρρήξεις σε σπίτια βουλευτών

Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν αποκλείει πιθανή ξένη ανάμιξη
Αστυνομία της Φινλανδίας
Αστυνομία της Φινλανδίας / iStock
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Η Φινλανδία διερευνά έναν «σημαντικό» αριθμό ύποπτων διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, με τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ να κάνει λόγο για «επίθεση στη δημοκρατία» και τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο να δηλώνει ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ξένης ανάμιξης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, Γιούσι Χάλα Άχο, αρκετοί βουλευτές ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν παρατηρήσει ίχνη διάρρηξης στα σπίτια τους. «Είναι πιθανό αυτά τα σημάδια να αφέθηκαν σκόπιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου οι ένοικοι θα μπορούσαν να τα δουν», δήλωσε ο Γιούσι Χάλα Άχο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Όπως είπε, οι καταγγελίες για τις ύποπτες διαρρήξεις υποβλήθηκαν στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν κατέστη άμεσα σαφές σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβησαν αυτά τα περιστατικά. Δεν κλάπηκε ούτε καταστράφηκε τίποτα, αλλά εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στις οικίες, δήλωσε ο Γιούσι Χάλα Άχο.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των βουλευτών των οποίων τα σπίτια τους έφεραν αυτά τα σημάδια διάρρηξης, απλώς αναφέρθηκε σε έναν «σημαντικό» αριθμό, ούτε είπε αν κάποιο συγκεκριμένο άτομο είναι ύποπτο.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να βρίσκεται πίσω από τις διαρρήξεις. «Είναι πολύ πιθανό», τόνισε ο Όρπο σε ένα φινλανδικό μέσο ενημέρωσης. «Αν ισχύει αυτό, το μήνυμά μου παραμένει το ίδιο όπως και πριν: για εμάς, αυτοί οι ελιγμοί έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Αν κάποιος προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία ή την υποστήριξή μας, για παράδειγμα στην Ουκρανία, αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Σε ταξίδι του στη βόρεια Φινλανδία, ο Αλεξάντερ Στουμπ περιέγραψε την υπόθεση ως «επίθεση στη δημοκρατία» – χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Γραφείο Ερευνών και ότι «ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για αυτή την υπόθεση».

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