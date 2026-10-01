Μπιλιάνα Πλάβσιτς: Πέθανε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας

Η Μπιλιάνα Πλάβσιτς, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας και της Republika Srpska (Σερβική Δημοκρατία) αργότερα, καταδικασμένη για εγκλήματα πολέμου, πέθανε στο Βελιγράδι σε ηλικία 96 ετών και θα ταφεί στην Μπάνια Λούκα, σύμφωνα με τη Republika Srpska RTRS.
«Ο θάνατός της μας υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά αυτήν την περίοδο του αγώνα, των θυσιών και των μεγάλων εμποδίων στον δρόμο που οδήγησε στην ίδρυση της Republika Srpska», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ στο Χ.
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Η επονομασθείσα «Σιδηρά Κυρία των Βαλκανίων», καταδικάσθηκε το 2003 σε φυλάκιση 11 ετών για εγκλήματα πολέμου. Αποφυλακίσθηκε τον Οκτώβριο 2009. Είναι η μόνη γυναίκα που καταδικάσθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.
Η Μπιλιάνα Πλάβσιτς είχε παραδεχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τον ρόλο της στην πρώτη γραμμή για την καταδίωξη των Κροατών και των Μουσουλμάνων της Βοσνίας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Ήταν η πλέον υψηλόβαθμη αξιωματούχος της πρώην Γιουγκοσλαβίας που παραδέχθηκε την ευθύνη της στις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στις αρχές της δεκαετίας του ’90.
Η πρώην σύμμαχος του Ράντοβαν Κάρατζιτς, του στρατιωτικού αρχηγού των Σέρβων της Βοσνίας, είχε δημόσια υποστηρίξει την εκστρατεία καταδίωξης των μη Σέρβων υπερασπιζόμενη τις σφαγές των μη Σέρβων, τις οποίες και χαρακτήριζε «φυσικό φαινόμενο» και όχι έγκλημα πολέμου.
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Ωστόσο, κάνοντας στροφή το 1996, συνεργάσθηκε με την διεθνή κοινότητα και από την Μπάνια Λούκα, πρωτεύουσα της σερβικής κρατικής οντότητας της Βοσνίας και μακριά από το Πάλε, το προπύργιο των εθνικιστών, ηγήθηκε της αντιπολίτευσης κατά των παλιών της συμμάχων.
Υπήρξε πρόεδρος της Republika Srpska από το 1996 έως το 1998. Το 2000 αποσύρθηκε από την πολιτική έπειτα από την εκλογική ήττα του κόμματός της σε τοπικές εκλογές.