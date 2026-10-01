Μπιλιάνα Πλάβσιτς: Πέθανε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας

Η Μπιλιάνα Πλάβσιτς, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας και της Republika Srpska (Σερβική Δημοκρατία) αργότερα, καταδικασμένη για εγκλήματα πολέμου, πέθανε στο Βελιγράδι σε ηλικία 96 ετών και θα ταφεί στην Μπάνια Λούκα, σύμφωνα με τη Republika Srpska RTRS.

«Ο θάνατός της μας υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά αυτήν την περίοδο του αγώνα, των θυσιών και των μεγάλων εμποδίων στον δρόμο που οδήγησε στην ίδρυση της Republika Srpska», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ στο Χ.

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Η επονομασθείσα «Σιδηρά Κυρία των Βαλκανίων», καταδικάσθηκε το 2003 σε φυλάκιση 11 ετών για εγκλήματα πολέμου. Αποφυλακίσθηκε τον Οκτώβριο 2009. Είναι η μόνη γυναίκα που καταδικάσθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Η Μπιλιάνα Πλάβσιτς είχε παραδεχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τον ρόλο της στην πρώτη γραμμή για την καταδίωξη των Κροατών και των Μουσουλμάνων της Βοσνίας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Ήταν η πλέον υψηλόβαθμη αξιωματούχος της πρώην Γιουγκοσλαβίας που παραδέχθηκε την ευθύνη της στις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στις αρχές της δεκαετίας του ’90.