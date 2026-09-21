Φιντάν σε ΗΠΑ: Πιέστε το Ισραήλ να τερματίσει τις πολιτικές του στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τη Δευτέρα (21/09/2026) τις ΗΠΑ να εντείνουν τις πιέσεις προς το Ισραήλ για κατευναστεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο Χακάν Φιντάν τόνισε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα.

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«Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματίσει τις πολιτικές του που βλάπτουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν σε πάνελ με τίτλο «Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ εισέρχονται στον 100ό χρόνο τους», το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας στη Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας.