Φλωρεντία: Απήγαγε την πρώην του, την πέταξε από γέφυρα και αυτοκτόνησε – Η 20λεπτη κλήση που κινητοποίησε τις Αρχές

Συγκλονισμένη είναι η Φλωρεντία από την υπόθεση της 46χρονης Λορένα Ίτσερι, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, Φεντερίκο Βέλα. Ο 36χρονος, αφού την απήγαγε την έριξε από γέφυρα στην εθνική οδό Α1 Panoramica, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η τραγωδία στη Φλωρεντία σημειώθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η συγκεκριμένη γέφυρα παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετές ώρες εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης.

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Η 46χρονη, που καταγόταν από το Λέτσε, εργαζόταν σε εταιρεία μάρκετινγκ, ενώ ο 36χρονος εργαζόταν ως στέλεχος σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Την περίμενε στο γκαράζ

Οι δύο τους είχαν χωρίσει το τελευταίο διάστημα, καθώς η σχέση τους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Βέλα φέρεται να είχε κρυφτεί στο γκαράζ όπου η Λορένα άφηνε συνήθως το SUV της, στην περιοχή Ριφρέντι.

Όταν η γυναίκα έφτασε και στάθμευσε, ο 36χρονος εμφανίστηκε και της επιτέθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την ακινητοποίησε δένοντας τα χέρια και τα πόδια της και στη συνέχεια την έβαλε στο πορτμπαγκάζ του οχήματος. Μαζί της βρισκόταν και η τσάντα της, μέσα στην οποία είχε το κινητό της.

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Η Λορένα, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, κατάφερε να εντοπίσει την τσάντα και να πάρει το κινητό της. Προσπάθησε αρχικά να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, όμως η κλήση διακόπηκε. Ακολούθησε προσπάθεια επικοινωνίας με έναν φίλο της, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, κατάφερε να καλέσει το 112 και να ενημερώσει τις Αρχές για την απαγωγή της.

🔵#Firenze Rapisce l’ex nella sua abitazione, la chiude nel bagagliaio e la getta nel vuoto dal cavalcavia. Subito dopo si è lanciato anche lui. Lei, Lorena Isceri, 46anni, aveva chiesto aiuto al 112. L’autore, Federico Vella, 36anni, nel suo ultimo post “Addio a tutti”. pic.twitter.com/IFINNZ3L5v — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 4, 2026

Η 20λεπτη κλήση που κινητοποίησε την αστυνομία

Η επικοινωνία της 46χρονης με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, προτού διακοπεί.

Οι πληροφορίες που πρόλαβε να δώσει αποδείχθηκαν καθοριστικές. Οι αστυνομικοί γνώριζαν την ταυτότητά της, τα στοιχεία του άνδρα που φέρεται να την κρατούσε, το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν, την πινακίδα κυκλοφορίας, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιοποίησαν το σήμα του κινητού της, το οποίο τους οδήγησε στην εθνική οδό Α1. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν επίσης το SUV και την πορεία του.

Λίγο αργότερα, περιπολικό της τροχαίας εντόπισε το όχημα σταματημένο πάνω σε γέφυρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, ο Βέλα άνοιξε το πορτμπαγκάζ. Η Λορένα φέρεται να κρατούσε ακόμη το κινητό της τηλέφωνο.

Από την καταγραφή της επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρήσεων ακούγεται τον άνδρα να λέει στη γυναίκα:

«Τι κάνεις;»

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη συνέχεια την έριξε από τη γέφυρα, από ύψος άνω των 40 μέτρων.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ενεργοποίησαν τις κάμερες σώματος που έφεραν στις στολές τους. Στο υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί και η συνομιλία τους με τον 36χρονο.

«Τι έκανες;», τον ρώτησαν οι αστυνομικοί.

Ο Βέλα φέρεται να απάντησε ότι «με πρόδωσε, μου φέρθηκε άσχημα, μου επιτέθηκε», προτού πέσει και ο ίδιος από τη γέφυρα.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο.

Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Με εισαγγελική εντολή, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καρέτζι, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν νεκροψίες και τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες τόσο της 46χρονης όσο και του 36χρονου, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.