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Κωνσταντινούπολη: Αστυνομικοί σκότωσαν τρομοκράτη του ISIS – Σοκαριστικό βίντεο από την εξουδετέρωσή του

Οι αρχές διέθεταν πληροφορίες πως ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση για λογαριασμό του ISIS
Κωνσταντινούπολη: Αστυνομικοί σκότωσαν τρομοκράτη του ISIS – Σοκαριστικό βίντεο από την εξουδετέρωσή του
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Νεαρό που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία, εξουδετέρωσαν αστυνομικοί στην Κωνσταντινούπολη. Το βίντεο της καταδίωξής του κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ.

Η καταδίωξη του 21χρονου Μπερκάν Τσιλ έγινε σε σταθμό λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές διέθεταν πληροφορίες πως ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), με αποτέλεσμα αστυνομικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Γρήγορα έφτασαν στα χέρια τους πληροφορίες πως ο νεαρός είχε αγοράσει εισιτήριο για να επιβιβαστεί σε λεωφορείο από τον σταθμό Σουλτανμπεϊλί.

Όταν έφτασαν στο σημείο και τον εντόπισαν, ο 21χρονος άνοιξε πρώτος πυρ με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να απαντήσουν.

Σε δευτερόλεπτα ακινητοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο όπου βρίσκονταν στο σημείο.

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