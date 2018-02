Συνοδευόμενος από τη γυναίκα του, Μελάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε το νοσοκομείο Broward Health Hospital. Εκεί νοσηλεύονται κάποια από τα θύματα της ένοπλης επίθεσης του 19χρονου Νίκολας Κρουζ.

Συναντήθηκε επίσης με το προσωπικό του νοσοκομείου και με τοπικούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Τους ευχαρίστησε για τη δουλειά τους.

«Η δουλειά των γιατρών, των νοσοκόμων, του νοσοκομείου, των πρώτων βοηθειών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου είναι απίστευτη. Η ταχύτητα με την οποία μετέφεραν τα θύματα στο νοσοκομείο αποτελεί ρεκόρ«, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του.

Ο μεγιστάνας αναμένεται να μεταβεί έπειτα στην εξοχική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο, που δεν απέχει πολύ από το Πάρκλαντ, για να περάσει εκεί το Σαββατοκύριακο.

Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & medical professionals who responded so bravely in the face of danger: We THANK YOU for your courage! https://t.co/3yJsrebZMG pic.twitter.com/ti791dENTy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018