Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin – Τεράστια πύρινη σφαίρα στο διαστημικό κέντρο του Τζεφ Μπέζος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, όταν εξερράγη ένας πύραυλος New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα πλήττοντας τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος.

Όπως αναφέρουν Αμερικανικά μέσα η έκρηξη του πυραύλου έγινε στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η ισχυρή έκρηξη στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ενημέρωσή της στο Χ η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Βίντεο δείχνει τον πύραυλο να τυλίγεται στις φλόγες ενώ βρισκόταν ακόμη στην εξέδρα εκτόξευσης, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο φωτιάς και καπνού.

Here’s our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζεφ Μπέζος: «Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές»

Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και έχουν εντοπιστεί, έπειτα από το σοβαρό συμβάν που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn.

Όπως τόνισε, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Insane footage filmed from a nearby restaurant shows tonight’s explosion of Blue Origin’s New Glenn at Cape Canaveral Launch Complex 36 (LC-36). pic.twitter.com/2jahDKHKhq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της έκρηξης, με στρατιωτικούς αξιωματούχους, τη Blue Origin και τους αρμόδιους φορείς να αναλύουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα.