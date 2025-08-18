Κόσμος

Φλόριντα: Νταλίκα έκανε παράνομα αναστροφή και προκάλεσε πολύνεκρο δυστύχημα – Δείτε βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το δυστύχημα στη Φλόριντα που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους
Οδηγός νταλίκας

Η παράνομη αναστροφή νταλίκας σε αυτοκινητόδρομο στην Φλόριντα, προκάλεσε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την New York Post, την περασμένη Τρίτη γύρω στις 3 μ.μ., ο οδηγός της νταλίκας Χαρτζίντερ Σινγκ έκανε παράνομη αναστροφή σε αυτοκινητόδρομο κλείνοντας με το πελώριο τρέιλερ του όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας.

Στην νταλίκα «καρφώθηκε» ένα μίνι βαν που δεν είχε προλάβει να φρενάρει το οποίο ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.
Το μίνι βαν από τη σύγκρουση έγινε μία άμορφη μάζα,

Δύο από τους επιβάτες του μίνι βαν σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος αλλά κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα θύματα ήταν μια 37χρονη γυναίκα και δύο άνδρες 30 και 54 ετών.

Βίντεο από την κάμερα στην καμπίνα της νταλίκας κατέγραψε τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης, με το μίνιβαν να καρφώνεται επάνω στο τρέιλερ. Αν και η νταλίκα τραντάχτηκε από την ισχυρή σύγκρουση, ο οδηγός φαίνεται στο βίντεο να είναι σχεδόν ατάραχος.

Ο οδηγός της νταλίκας, συνελήφθη και κατηγορείται για τρεις θανάτους, ανθρωποκτονίες από αμέλεια ενώ οι υπηρεσίες μετανάστευσης έχουν εκδόσει ένταλμα κράτησης καθώς φαίνεται να είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ μέσω του Μεξικού.

Διερευνάται πώς είχε εξασφαλίσει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης από την Καλιφόρνια και αν καταδικαστεί, θα εκτίσει την ποινή του σε συλακές της Φλόριντα και έπειτα θα απελαθεί.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της απερισκεψίας αυτού του ανθρώπου και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς των θυμάτων θα βιώνουν για πάντα τον πόνο της απώλειας. Ο Σινγκ βρίσκεται υπό κράτηση για κατηγορίες ανθρωποκτονίας και παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί πλέον να καταστρέψει άλλες ζωές πολιτών και επισκεπτών της Φλόριντα», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας της Φλόριντα, Ντέιβ Κέρνερ.

