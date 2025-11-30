Φλόριντα: Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις της αμερικανικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα ξεκίνησε σήμερα (30.11.2025) γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας) με αντικείμενο το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, ηγούνται της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων.

Ο Στις Γουίτκοφ (αριστερά), ο Μάρκο Ρούμπιο (κέντρο) και ο Τζάρεντ Κούσνερ (δεξιά) / REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας – μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ λόγω ερευνών εις βάρος του για διαφθορά – οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους, για ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ / REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Οι πρώτες αντιδράσεις για τις συνομιλίες

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: Να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Επίσης, ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια τόνισε: «Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα».

Ο ίδιος έκανε μνεία της «σπουδαίας ηγετικής ικανότητα» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Η πορεία των διπλωματικών επαφών

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε «γραμμή» στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τις σημερινές συνομιλίες λέγοντα χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι μιας «αξιοπρεπής ειρήνη» και ότι πρέπει «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».