Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι – Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του για υπόθεση διαφθοράς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ότι ο επικεφαλής του προεδρικού του γραφείου, Αντρίι Γερμάκ, έχει υποβάλει την παραίτησή του, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα οι αρχές στην Ουκρανία κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ, στο πλαίσιο διερεύνησης ύποπτων οικονομικών συναλλαγών, με τον στενό συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει πως συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια έχει παγιδεύσει ανώτερους αξιωματούχους, τροφοδοτώντας μια εκτεταμένη δημόσια οργή.

«Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται».

Στο μήνυμά του ο Ζελένσκι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας θα επανεκκινηθεί. Ο επικεφαλής του Γραφείου, Άντριι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του. Είμαι ευγνώμων στον Άντριι που παρουσίαζε πάντα τη θέση της Ουκρανίας στην πορεία των διαπραγματεύσεων όπως θα έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες ή εικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια έχει παγιδεύσει ανώτερους αξιωματούχους, τροφοδοτώντας μια εκτεταμένη δημόσια οργή.

«Η Ρωσία θέλει απεγνωσμένα η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρήσουμε ή να χάσουμε έδαφος.

Αν χάσουμε την ενότητά μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να συνέλθουμε. Πρέπει να επιμείνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή» δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Head of the Presidential Office Andrii Yermak has submitted his resignation – President Zelenskyy.



I have faith that the changes taking place in Ukraine are necessary, will be for the best and will make our state stronger. pic.twitter.com/uOL8tXEgfl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η αλλαγή αυτή έγινε επειδή η Ουκρανία χρειαζόταν «εσωτερική δύναμη» σε μια περίοδο κρίσιμων συνομιλιών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Γερμάκ δήλωσε από την αρχή ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Στενοί φίλοι από την εποχή που ο Ζελένσκι ήταν ηθοποιός

Ο 54χρονος Γερμάκ ήταν στενός φίλος του Ζελένσκι από την εποχή που ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε καριέρα ως κωμικός σε τηλεοπτική σειρά και βοήθησε στην επιτυχημένη προεδρική εκστρατεία του Ζελένσκι το 2019 ως πολιτικού αουτσάιντερ.

Ο Γερμάκ δεν έχει κατονομαστεί ως ύποπτος, αλλά βουλευτές της αντιπολίτευσης και ορισμένα μέλη του κόμματος του Ζελένσκι είχαν ζητήσει την αποπομπή του στο πλαίσιο της χειρότερης πολιτικής κρίσης στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμάκ είχε επιβεβαιώσει ότι στο διαμέρισμά του γινόταν έρευνα δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς δήλωσαν ότι οι έρευνες που πραγματοποίησαν ήταν «εξουσιοδοτημένες».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δύο υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν μια εκτεταμένη έρευνα για ένα οργανωμένο σχέδιο χρηματισμού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Energatom, στο οποίο ενεπλάκησαν πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι και ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι.

Με σημερινή του ανακοίνωσή του, το αντιπολιτευόμενο κόμμα ‘Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη’ είχε ζητήσει την απόλυση του Γερμάκ και την απομάκρυνσή του από την ομάδα διαπραγμάτευσης, καθώς και τη δημιουργία νέας κυβέρνησης συνασπισμού και συνομιλιών με τον Ζελένσκι.

«Το ζήτημα της ειρήνης και η μοίρα των Ουκρανών δεν μπορούν να εξαρτώνται από τις προσωπικές ευπάθειες και την αμαυρωμένη φήμη πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς», αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Χθες Πέμπτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσε να αποτελέσει «βάση για μελλοντικές συμφωνίες». Απαίτησε από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματα από τα ανατολικά εδάφη που κατέχει προτού η Μόσχα σταματήσει τις μάχες.

Μιλώντας στο περιοδικό The Atlantic αυτή την εβδομάδα, ο Γερμάκ είχε δηλώσει ότι «κανείς δεν πρέπει να βασίζεται στο ότι θα παραδώσουμε εδάφη».

Η επίδειξη προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας του Κιέβου για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν κρίσιμη για την αποχώρηση από την τροχιά της Ρωσίας.

Σε δήλωση πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης του Γερμάκ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα «συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση».

Οι δύο υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έχουν εντείνει την εκστρατεία τους κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, αλλά έχουν δηλώσει ότι αντιμετωπίζουν πιέσεις από κατεστημένα συμφέροντα. Ο Ζελένσκι ανακάλεσε για λίγο την ανεξαρτησία τους τον περασμένο Ιούλιο, αλλά άλλαξε πορεία έπειτα από τη δημόσια κατακραυγή και κριτική που άσκησαν ξένοι εταίροι.