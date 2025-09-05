Φλόριντα: Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» παραμένει ανοιχτό εν αναμονή απόφασης αμερικανικού δικαστηρίου

Εντάσεις στη Φλόριντα. Το κέντρο κράτησης που στήθηκε βιαστικά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στα έλη των Έβεργκλεϊντς θα παραμείνει ανοιχτό προς το παρόν: έτσι αποφάσισε την Πέμπτη (04.09.2025) αμερικανικό δικαστήριο, αναστέλλοντας προηγούμενη εντολή για το κλείσιμό του. Η εγκατάσταση, χτισμένη σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, έχει ήδη μείνει γνωστή με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, δικαστήριο στη Φλόριντα είχε απαγορεύσει στη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει εκεί νέους μετανάστες και της είχε διατάξει να αποσύρει μέρος του εξοπλισμού εντός 60 ημερών, ενόψει οριστικού κλεισίματος. Ωστόσο, τριμελές εφετείο ανέστειλε την απόφαση, έως ότου εξεταστεί η έφεση της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει θέσει την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, είχε επισκεφθεί τον χώρο πριν από τα εγκαίνια. Μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι αλιγάτορες των γύρω ελών φυλάνε δωρεάν το κέντρο.

Πίσω όμως από αυτή τη ρητορική, οι μαρτυρίες των κρατουμένων περιγράφουν ανυπόφορες συνθήκες. «Ούτε ζώο δεν θα άντεχε τέτοια μεταχείριση. Είναι βασανιστήριο», δήλωσε στο AFP ο Λουίς Γκονσάλες, που κρατείται σε ανθυγιεινό κελί με άλλους τριάντα ανθρώπους, σε θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα, παγωνιά τη νύχτα και με κουνούπια παντού.

Δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις — οι Friends of the Everglades και Center for Biological Diversity — προσέφυγαν επίσης στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι το κέντρο απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των Έβεργκλεϊντς και κατασκευάστηκε χωρίς προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.