Φλόριντα: Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» παραμένει ανοιχτό εν αναμονή απόφασης αμερικανικού δικαστηρίου

Το αμφιλεγόμενο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, γνωστό ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες», θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το μέλλον του
Αεροφωτογραφία του κέντρου κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
Αεροφωτογραφία του κέντρου κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες» / REUTERS / Marco Bello

Εντάσεις στη Φλόριντα. Το κέντρο κράτησης που στήθηκε βιαστικά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στα έλη των Έβεργκλεϊντς θα παραμείνει ανοιχτό προς το παρόν: έτσι αποφάσισε την Πέμπτη (04.09.2025) αμερικανικό δικαστήριο, αναστέλλοντας προηγούμενη εντολή για το κλείσιμό του. Η εγκατάσταση, χτισμένη σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, έχει ήδη μείνει γνωστή με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, δικαστήριο στη Φλόριντα είχε απαγορεύσει στη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει εκεί νέους μετανάστες και της είχε διατάξει να αποσύρει μέρος του εξοπλισμού εντός 60 ημερών, ενόψει οριστικού κλεισίματος. Ωστόσο, τριμελές εφετείο ανέστειλε την απόφαση, έως ότου εξεταστεί η έφεση της κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει θέσει την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, είχε επισκεφθεί τον χώρο πριν από τα εγκαίνια. Μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας ότι οι αλιγάτορες των γύρω ελών φυλάνε δωρεάν το κέντρο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το προσωρινό κέντρο κράτησης μεταναστών, γνωστό ανεπίσημα ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το προσωρινό κέντρο κράτησης μεταναστών, γνωστό ανεπίσημα ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες»/ REUTERS / Evelyn Hockstein
Άνθρωποι κρατούν πλακάτ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σε υποστήριξη των κρατουμένων μεταναστών στην είσοδο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
Άνθρωποι κρατούν πλακάτ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σε υποστήριξη των κρατουμένων μεταναστών στην είσοδο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» / REUTERS / Marco Bello
Η είσοδος του κέντρου κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
Η είσοδος του κέντρου κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες» / REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Πίσω όμως από αυτή τη ρητορική, οι μαρτυρίες των κρατουμένων περιγράφουν ανυπόφορες συνθήκες. «Ούτε ζώο δεν θα άντεχε τέτοια μεταχείριση. Είναι βασανιστήριο», δήλωσε στο AFP ο Λουίς Γκονσάλες, που κρατείται σε ανθυγιεινό κελί με άλλους τριάντα ανθρώπους, σε θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα, παγωνιά τη νύχτα και με κουνούπια παντού.

Δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις — οι Friends of the Everglades και Center for Biological Diversity — προσέφυγαν επίσης στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι το κέντρο απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των Έβεργκλεϊντς και κατασκευάστηκε χωρίς προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

