Φλόριντα: Το μεγάλο έπαθλο του τελικού στο Λας Βέγκας κίνητρο του δράστη;

Ο 24χρονος νεαρός άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του τουρνουά video games στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Σκότωσε δυο άνδρες, επίσης διαγωνιζόμενους και αυτοκτόνησε αμέσως μετά.

Δεν είναι γνωστό ακόμη αν γνώριζε τα θύματά του. Νεκροί από τις σφαίρες του έπεσαν Έλι Κλέιτον και Τέιλορ Ρόμπερτσον. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα ονόματα των θυμάτων, αλλά μέλη των οικογένειών τους επιβεβαίωσαν στο κανάλι WJAX (θυγατρική του CBS στην Τζάκσονβιλ) πως είναι τα δυο θύματα της επίθεσης.

Η σορός του δράστη βρέθηκε κοντά σε αυτές των δύο ανθρώπων που είχε προηγουμένως σκοτώσει στο «The Landing», δημοφιλές εμπορικό κέντρο και χώρος εστίασης της Τζάκσονβιλ. Το γραφείο του σερίφη της Τζάκσονβιλ ανακοίνωσε ότι, εκτός των νεκρών, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι τουλάχιστον άλλοι 2 τραυματίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον τόπο της τραγωδίας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο 24χρονος από τη Βαλτιμόρη, τον οποίο αναγνώρισε ως δράστη η αστυνομία, ήταν θυμωμένος γιατί είχε χάσει στο τουρνουά. Η επίθεση της Κυριακής έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη το διαδικτυακό τουρνουά video games Madden 19. Φιλοξενούνταν στο GLHF Game Bar που βρίσκεται μέσα σε πιτσαρία του εμπορικού κέντρου «The Landing».

Οι νικητές του διαγωνισμού θα πάνε στον τελικό, που θα γίνει στο Λας Βέγκας και θα διαγωνιστούν για έπαθλο 165.000 δολαρίων.

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI ερεύνησαν το σπίτι του Κατζ στη νότια Βαλτιμόρη αργά το βράδυ της Κυριακής. Η αστυνομία κατάσχεσε επίσης το αυτοκίνητο του Κατζ το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο όπου γινόταν το τουρνουά.

Όταν ο δράστης της επίθεσης στην Τζάκσονβιλ άρχισε να πυροβολεί τα θύματά του ο διαγωνισμός του βιντεοπαιχνιδιού μεταδιδόταν απευθείας μέσω Ίντερνετ. Η στιγμή της επίθεσης έχει καταγραφεί. Στο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου διακρίνονται οι παίκτες που αντιδρούν στους πυροβολισμούς και ακούγονται φωνές, πριν σταματήσει η μετάδοση.

