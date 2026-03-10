Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν για πυρηνική ενέργεια: «Στρατηγικό σφάλμα η ΕΕ να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και χαμηλών εκπομπών πηγή»

«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during the opening plenary session at the IAEA Nuclear Energy Summit in Paris, France, March 10, 2026. REUTERS/Abdul Saboor/Pool
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS/Abdul Saboor/Pool

Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από το Παρίσι για τις εργασίες της δεύτερης Συνόδου για την πυρηνική ενέργεια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε πως ήταν στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για τη μείωση της στο μίγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν είναι παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στην διάσκεψη κορυφής για τη πυρηνική ενέργεια είπε: «Η μείωση αυτή στο μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας ήταν επιλογή. Πιστεύω ότι ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα η Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή, χαμηλών εκπομπών πηγή ενέργειας», είπε.

Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990 και σήμερα έχει περιορισθεί σχεδόν στο 15%, παραδέχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων για να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, ανακοίνωσε.

«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοινώνοντας την διάθεση από την ΕΕ του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση επενδύσεων στην ανάπτυξη των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMR).

Το ποσόν θα προέλθει από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θέλουμε αυτή η νέα τεχνολογία να βρίσκεται σε επιχειρησιακό στάδιο στις αρχές της δεκαετίας του 2030», διευκρίνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή αποτελεί «σκληρή υπενθύμιση» του βαθμού στον οποίο η Ευρώπη είναι ευάλωτη ως εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζοντας την σημασία της αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνικούς αντιδραστήρες.

