Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη στρατιωτικά – Σταθερή η στήριξη στην Ουκρανία

Η Πρόεδρος προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια περιφερειακή σύγκρουση με ακούσιες συνέπειες, όπου η διάχυση της κρίσης αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα
Στις τελευταίες της δηλώσεις η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλει στρατιωτική ισχύ με περισσότερο δυναμισμό, αφού δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται κατά των απειλών σε μία διεθνή τάξη που διέπεται από κανόνες και οφείλει να ορίσει αν οι θεσμοί και τα συστήματά της αποτελούν συμβολή ή εμπόδιο στην αξιοπιστία της.

«Πάντα θα υπερασπιζόμαστε και θα στηρίζουμε το εκ κανόνων διεπόμενο σύστημα για του οποίου την οικοδόμηση συμβάλαμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε αυτό ως μοναδικό τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ή να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντηση με τους πρεσβευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να σκεφτούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων, όλα σχεδιασμένα με βάση ένα μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας, έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας.

Αν το σύστημα που χτίζουμε, με όλες τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις για συναίνεση και συμβιβασμό, είναι περισσότερο βοήθεια παρά εμπόδιο για την αξιοπρέπειά μας ως γεωπολιτικού παίκτη», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα στέκεται πάντοτε στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμό της με την Ρωσία, ανεξαρτήτως τι συμβαίνει αλλού, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Αναφερόμενη και στο Ιράν, τόνισε ότι ο λαός του Ιράν αξίζει ελευθερία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να αποφασίζει για το δικό του μέλλον, ακόμη και αν η πορεία αυτή είναι γεμάτη κινδύνους και αστάθεια. Η Πρόεδρος προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια περιφερειακή σύγκρουση με ακούσιες συνέπειες, όπου η διάχυση της κρίσης αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα

