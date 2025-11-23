Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στην Αλβανία: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ρέμα και πνίγηκε – Εκατοντάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές, εκατοντάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα ενώ 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους - Βγήκε ο στρατός για να συνδράμει στις έρευνες
Πλημμύρα
REUTERS/Florion Goga

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αλβανία, από τις σαρωτικές πλημμύρες που προκλήθηκαν μετά την έντονη βροχόπτωση. Τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν σε δρόμους και επιχειρήσεις ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Η σορός της 75χρονης βρέθηκε το Σάββατο (22.11.2025) στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αλβανίας και μετά από πολλές ώρες ερευνών. Τα ίχνη της ηλικιωμένης είχαν χαθεί από την Παρασκευή, όταν παρασύρθηκε από τα νερά φουσκωμένου ρέματος. Οι αρχές σήμαναν αμέσως συναγερμό για τις πλημμύρες που κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Διασώστες
REUTERS/Florion Goga
Πλημμύρα
REUTERS/Florion Goga

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

Πλημμύρα
REUTERS/Florion Goga

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε στον Τύπο.

Κάπου 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς.

Διασώστες
REUTERS/Florion Goga

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις.

Πλημμύρα
REUTERS/Florion Goga

Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.

Κόσμος
