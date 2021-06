Διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη τυλίχθηκε στις φλόγες όταν μια τεράστια φωτιά ξέσπασε έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή ενός αγωγού αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης κρίσεων της ιρανικής πρωτεύουσας.

Πάνω από μία ώρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, μαύρος καπνός και φλόγες ήταν ορατοί από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το ατύχημα προκλήθηκε από μια διαρροή σε σωλήνωση υγροποιημένου αερίου» και «μια έκρηξη προκάλεσε την πυρκαγιά και τους καπνούς που βλέπουμε», δήλωσε ο Μανσούρ Νταρατζατί στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ο Νταρατζατί είπε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε «περίπου στις 19:30, τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και πως «ευτυχώς δεν υπάρχουν θάνατοι μέχρι στιγμής».

Το διυλιστήριο, που λειτουργεί από το 1968, ανήκει στην Εταιρεία Διυλιστηρίου Πετρελαίου της Τεχεράνης και έχει χωρητικότητα 250.000 βαρέλια ημερησίως, μετέδωσε ο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης, σε μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας απέρριψε «κάθε εικασία για σαμποτάζ στο διυλιστήριο».

«Το ατύχημα συνέβη εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος και τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά», πρόσθεσε.

«Η πυρκαγιά είναι πελώρια… μερικές από τις δεξαμενές αποθήκευσης φλέγονται», δήλωσε ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά για να μην επεκταθεί στις άλλες δεξαμενές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, 18 από αυτές δεξαμενές έχουν πιάσει φωτιά.

A large fire has erupted at Tondguyan Oil Refinery in #Tehran, #Iran.



Over the last several weeks there has been an increase of fires at Iranian infrastructure sites, as the weather gets hotter we often see parts beginning to fail in the temperatures causing fires to erupt. pic.twitter.com/SPQRGi45Et