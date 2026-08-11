Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Φωτιά στον Καναδά: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες – Εικόνες αποκάλυψης

20.000 πολίτες εγκατάλειψαν τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς
REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οδηγία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη φωτιά που μαίνεται στον δυτικό Καναδά, πήραν τα ξημερώματα της Τρίτης (11.08.2026) οι κάτοικοι. Οι φλόγες εξαπλώνονταν με ταχύτητα καίγοντας ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν στον Καναδά, παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει πως υπάρχει κίνδυνος κίνδυνος για μεγαλύτερη ανάφλεξη λόγω της ξηρασίας στην περιοχή με αποτέλεσμα να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επαρχία ζήτησε τη συνδρομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να στεγαστούν προσωρινά οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Ογδοντάχρονη πέθανε προσπαθώντας να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη φωτιά, ανακοίνωσε προχθές Κυριακή η καναδική χωροφυλακή.

REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White

«Πολλοί ήταν ηλικιωμένοι», που φοβούνταν να οδηγήσουν νύχτα», εξομολογήθηκε η Μόρα Γκούντμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γουέστ Κελόουνα, που υποδέχεται πυροπαθείς αφού ξέσπασε η φωτιά που οι αρχές αποκαλούν Bald Range.

Το ζευγάρι των Γκούντμαν ζει στην Πίτσλαντ, κοινότητα που βρισκόταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

Αφού επιβεβαίωσε πως όλοι είχαν φορτώσει τα υπάρχοντα που ήθελαν να πάρουν μαζί τους στα αυτοκίνητα, η Μόρα είπε πως ο Λάρι εγκατέστησε λάμπα πάνω στο καπό για να βελτιώσει την ορατότητα καθώς η οχηματοπομπή άρχιζε να μετακινείται προς τη Γουέστ Κελόουνα, 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

Ο Λάρι Γκούντμαν, από την πλευρά του, θεωρεί το ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν έγινε από «τύχη». Δεν ξέρει ακόμη αν η κοινότητά τους και το σπίτι τους είναι ακόμη όρθια ή κάηκαν.

REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White

«Τρώμε περισσότερο απ’ ό,τι στο σπίτι», σχολίασε η Μόρα Γκούντμαν, εξηγώντας πως τοπικά εστιατόρια και οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν υποστήριξη στους πυροπαθείς.

«Αβεβαιότητα»

Στη Γουέστ Κελόουνα, ο Ρομπ Χένσον, του Στρατού της Σωτηρίας, σημείωσε πως η φωτιά έπληξε ανθρώπους από πολύ διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

«Μας βοηθούν μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αγρόκτημα όπου δούλευαν συνήθως, έμειναν χωρίς καν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο».

Η φετινή περίοδος των πυρκαγιών στον Καναδά είναι από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί ποτέ, καθώς η πελώρια χώρα θερμαίνεται δυο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White

Ο Καναδάς, στον οποίο βρίσκεται πάνω από το ένα τέταρτο των αγριών δασών του Βορρά, από τα οποία το 40% είναι ανεκμετάλλευτο –με άλλα λόγια, έχει αφεθεί στη φυσική του κατάσταση–, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, σε όρους έμψυχου και άψυχου υλικού, για να σβήνει το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κι επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην προστασία κατοικημένων τομέων.

Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Συγκριτικά, το 2023, χρονιά τραγικού ρεκόρ, είχαν καεί κάπου 180 εκατομμύρια στρέμματα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και σε πόλεις όπως το Τορόντο τους τελευταίους μήνες η ποιότητα του αέρα συγκαταλεγόταν στις χειρότερες στον κόσμο.

REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White

Η Οτάβα προσπαθεί να προσαρμοστεί ενισχύοντας τον στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών της και ενθαρρύνοντας πιο προληπτική διαχείριση των δασών, αλλά τα μέτρα που λαμβάνει δείχνουν τα όριά τους.

REUTERS
REUTERS/Paige Taylor White

«Ο κόσμος βρίσκεται απλά σε ανασφάλεια», σχολίασε ο Ρομπ Χένσον. «Θέλει να ξαναβρει την προηγούμενη ζωή του, κι είναι δύσκολο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
108
86
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Washington Post: Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από την Τουρκία – Χρησιμοποίησαν το, γεμάτο με δημοσιογράφους, Air Force One σαν δόλωμα
Χρησιμοποίησαν το Air Force One σαν δόλωμα - Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο παλαιότερο Air Force One ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo