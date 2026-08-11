Φωτιά στον Καναδά: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες – Εικόνες αποκάλυψης

Οδηγία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη φωτιά που μαίνεται στον δυτικό Καναδά, πήραν τα ξημερώματα της Τρίτης (11.08.2026) οι κάτοικοι. Οι φλόγες εξαπλώνονταν με ταχύτητα καίγοντας ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν στον Καναδά, παίρνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει πως υπάρχει κίνδυνος κίνδυνος για μεγαλύτερη ανάφλεξη λόγω της ξηρασίας στην περιοχή με αποτέλεσμα να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επαρχία ζήτησε τη συνδρομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να στεγαστούν προσωρινά οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Why is Canada sending water bombers to Europe?



A Summerland, B.C. resident flees as wildfire closes in on his property.



“I don’t want to say goodbye to it all.”



More than 20,000 people have been forced to evacuate as an explosive wildfire tears through the region.



Forget… pic.twitter.com/NZoeNKEAz0 — wealthmoose (@wealthmoose) August 9, 2026

Ογδοντάχρονη πέθανε προσπαθώντας να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη φωτιά, ανακοίνωσε προχθές Κυριακή η καναδική χωροφυλακή.

REUTERS/Paige Taylor White

«Πολλοί ήταν ηλικιωμένοι», που φοβούνταν να οδηγήσουν νύχτα», εξομολογήθηκε η Μόρα Γκούντμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γουέστ Κελόουνα, που υποδέχεται πυροπαθείς αφού ξέσπασε η φωτιά που οι αρχές αποκαλούν Bald Range.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι των Γκούντμαν ζει στην Πίτσλαντ, κοινότητα που βρισκόταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

AERIAL: 🇨🇦 #Wildfires in #Canada's #BritishColumbia province which has forced the evacuation of more than 20,000 people, with Canadian officials declaring a state of emergency. pic.twitter.com/pHSXZMNY4g — official (@ShanghaiEye) August 11, 2026

Αφού επιβεβαίωσε πως όλοι είχαν φορτώσει τα υπάρχοντα που ήθελαν να πάρουν μαζί τους στα αυτοκίνητα, η Μόρα είπε πως ο Λάρι εγκατέστησε λάμπα πάνω στο καπό για να βελτιώσει την ορατότητα καθώς η οχηματοπομπή άρχιζε να μετακινείται προς τη Γουέστ Κελόουνα, 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

Ο Λάρι Γκούντμαν, από την πλευρά του, θεωρεί το ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν έγινε από «τύχη». Δεν ξέρει ακόμη αν η κοινότητά τους και το σπίτι τους είναι ακόμη όρθια ή κάηκαν.

REUTERS/Paige Taylor White

«Τρώμε περισσότερο απ’ ό,τι στο σπίτι», σχολίασε η Μόρα Γκούντμαν, εξηγώντας πως τοπικά εστιατόρια και οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν υποστήριξη στους πυροπαθείς.

Timelapse capture of the Bald Range Wildfire in Summerland BC, Canada, taken from Naramata BC. August 7, 2026 – 17:30 to August 8, 2026 – 5:30 am Courtesy of: https://t.co/yQS847ZRGW



(UPDATE: Aug. 8 @ 8:15 am) – The BC Wildfire Service (BCWS) has provided an updated size… pic.twitter.com/yV1DPD6HiN — KelownaNow (@KelownaNow) August 8, 2026

«Αβεβαιότητα»

Στη Γουέστ Κελόουνα, ο Ρομπ Χένσον, του Στρατού της Σωτηρίας, σημείωσε πως η φωτιά έπληξε ανθρώπους από πολύ διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

«Μας βοηθούν μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αγρόκτημα όπου δούλευαν συνήθως, έμειναν χωρίς καν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο».

These wild fires in USA , Columbia and Canada looks awful , I really feel for the residents having to evacuate not knowing if they will have a home to go back topic.twitter.com/09QVNBxrGI — Claire Taylor 🇬🇧ioekah Lumish , ( Alcyone ) (@ClaireT13274488) August 10, 2026

Η φετινή περίοδος των πυρκαγιών στον Καναδά είναι από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί ποτέ, καθώς η πελώρια χώρα θερμαίνεται δυο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

REUTERS/Paige Taylor White

Ο Καναδάς, στον οποίο βρίσκεται πάνω από το ένα τέταρτο των αγριών δασών του Βορρά, από τα οποία το 40% είναι ανεκμετάλλευτο –με άλλα λόγια, έχει αφεθεί στη φυσική του κατάσταση–, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, σε όρους έμψυχου και άψυχου υλικού, για να σβήνει το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κι επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην προστασία κατοικημένων τομέων.

Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Συγκριτικά, το 2023, χρονιά τραγικού ρεκόρ, είχαν καεί κάπου 180 εκατομμύρια στρέμματα.

V kanadské provincii Britská Kolumbie bylo vyhlášeno stav nouze v důsledku šíření lesních požárů.



Už více než 20 tisíc osob bylo evakuováno, v oblasti zuří přes sto požárů a několik měst je již zachváceno ohněm.



Vítr navíc žene kouř z požárů směrem k USA, kde se… pic.twitter.com/JNX4byUvwH — Pravda_o_klimatu (@PRAVDAoKLIMATU) August 10, 2026

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και σε πόλεις όπως το Τορόντο τους τελευταίους μήνες η ποιότητα του αέρα συγκαταλεγόταν στις χειρότερες στον κόσμο.

REUTERS/Paige Taylor White

Η Οτάβα προσπαθεί να προσαρμοστεί ενισχύοντας τον στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών της και ενθαρρύνοντας πιο προληπτική διαχείριση των δασών, αλλά τα μέτρα που λαμβάνει δείχνουν τα όριά τους.

REUTERS/Paige Taylor White

«Ο κόσμος βρίσκεται απλά σε ανασφάλεια», σχολίασε ο Ρομπ Χένσον. «Θέλει να ξαναβρει την προηγούμενη ζωή του, κι είναι δύσκολο».