Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Μητέρα δολοφόνησε τα παιδιά της και έστειλε βίντεο στον πρώην σύζυγό της – «Πες αντίο»

Η 22χρονη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δύο από τα παιδιά της - το βρέφος 5 μηνών και το παιδί 3 ετών - χτυπώντας τα στον λαιμό και επιτέθηκε στο τρίτο, το οποίο ως εκ θαύματος επιβίωσε
Αστυνομία στις ΗΠΑ
REUTERS / CJ Gunther
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανατριχιάζει η δολοφονία δύο παιδιών στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ όταν η μητέρα τους τα μαχαίρωσε, στέλνοντας βίντεο στον πατέρα τους λίγο πριν το δολοφονικό αμόκ της, λέγοντας του «πες αντίο στα παιδιά σου».

Σοκάρουν προκαλούν οι λεπτομέρειες από τη δολοφονία δύο παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών και 5 μηνών από τη μητέρα τους στη Βόρεια Ντακότα καθώς η δράστης, η 22χρονη Κέιλι Έρχαρτ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της Πέμπτης (06.08.2026) η 22χρονη έστειλε ένα βίντεο στον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον, κρατώντας ένα όπλο με το οποίο απειλούσε να αυτοκτονήσει. Στο ίδιο βίντεο κρατούσε ένα από τα παιδιά της λέγοντας στον πατέρα τους «πες αντίο στα παιδιά σου».

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αρχές, η 22χρονη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δύο από τα παιδιά της – το βρέφος 5 μηνών και το παιδί 3 ετών – χτυπώντας τα στον λαιμό και επιτέθηκε στο τρίτο, το οποίο ως εκ θαύματος επιβίωσε.

Αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι της 22χρονης βρήκαν έναν τόπο εγκλήματος τόσο αιματοβαμμένο, που ακόμη και οι πιο έμπειροι σοκαρίστηκαν από το θέαμα. Παράλληλα είδαν την 22χρονη να κρατάει ένα μαχαίρι το οποίο πέταξε στο πάτωμα ζητώντας να τη σκοτώσουν.

Λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σπίτι η Έρχαρτ είχε κυνηγήσει με ένα μαχαίρι τον πατέρα των παιδιών και τη γιαγιά τους, αναγκάζοντάς τους να βγουν από το σπίτι.

Μετά τη σύλληψή της, η Έρχαρτ είπε ότι πίστευε πως οι λαιμοί των παιδιών είχαν κοπεί, προτού τα τοποθετήσει πάνω στο κρεβάτι, λέγοντας ότι θυμόταν να κρατάει το μαχαίρι στα χέρια της όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αλλά τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού ενώ ο πατέρας της 22χρονης είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πως η κόρη του είχε απειλήσει στο παρελθόν να κάνει κακό τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά. Τότε η παιδοκτόνος είχε νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας για άγνωστο χρονικό διάστημα και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
108
86
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Καναδά από την φωτιά: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες
20.000 πολίτες εγκατάλειψαν τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς
REUTERS
Washington Post: Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από την Τουρκία – Χρησιμοποίησαν το, γεμάτο με δημοσιογράφους, Air Force One σαν δόλωμα
Χρησιμοποίησαν το Air Force One σαν δόλωμα - Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο παλαιότερο Air Force One ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo