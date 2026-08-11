Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λιβύη: Μεγάλη καταστροφή μετά από επίθεση με drone στο διυλιστήριο της Ζαουίγια – Κατέρρευσε δεξαμενή αποθήκευσης

Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως
A fire in a storage tank burns as firefighters work to control the blaze, at an oil refinery in Zawiya, Libya August 10, 2026, in this still image from video obtained by Reuters. Video obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Road layout, tanks and buildings matched archive and satellite images. - Corroborating drone video from social media matches the one on fire, other buildings that are close by. - Date confirmed from source and statement by officials.
Φωτιά σε δεξαμενή αποθήκευσης καίγεται καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Ζαουίγια της Λιβύης / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πύρινη κόλαση το βράδυ της Δευτέρας (10.082026) στο διυλιστήριο της Ζαουίγια μετά από επίθεση drone σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση με drone στα διυλιστήρια πραγματοποιήθηκε από άγνωστους δράστες. Η δεξαμενή τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια κατέρρευσε.

Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

Η NOC ανακοίνωσε ότι η δεξαμενή με αριθμό 402-T, η οποία ανήκει στην εταιρεία Brega Oil και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση βενζίνης, αποτέλεσε άμεσο στόχο της επίθεσης. Πρόκειται για την τρίτη τέτοιας μορφής επίθεση μέσα σε δύο ημέρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την επίθεση και την πυρκαγιά υπάρχουν θύματα.

Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
108
86
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Καναδά από την φωτιά: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες
20.000 πολίτες εγκατάλειψαν τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα - Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς
REUTERS
Washington Post: Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από την Τουρκία – Χρησιμοποίησαν το, γεμάτο με δημοσιογράφους, Air Force One σαν δόλωμα
Χρησιμοποίησαν το Air Force One σαν δόλωμα - Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο παλαιότερο Air Force One ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo