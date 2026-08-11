Λιβύη: Μεγάλη καταστροφή μετά από επίθεση με drone στο διυλιστήριο της Ζαουίγια – Κατέρρευσε δεξαμενή αποθήκευσης

Πύρινη κόλαση το βράδυ της Δευτέρας (10.082026) στο διυλιστήριο της Ζαουίγια μετά από επίθεση drone σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Λιβύης.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση με drone στα διυλιστήρια πραγματοποιήθηκε από άγνωστους δράστες. Η δεξαμενή τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια κατέρρευσε.
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Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.
Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.
Η NOC ανακοίνωσε ότι η δεξαμενή με αριθμό 402-T, η οποία ανήκει στην εταιρεία Brega Oil και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση βενζίνης, αποτέλεσε άμεσο στόχο της επίθεσης. Πρόκειται για την τρίτη τέτοιας μορφής επίθεση μέσα σε δύο ημέρες.
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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την επίθεση και την πυρκαγιά υπάρχουν θύματα.
Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.