Λιβύη: Μεγάλη καταστροφή μετά από επίθεση με drone στο διυλιστήριο της Ζαουίγια – Κατέρρευσε δεξαμενή αποθήκευσης

Πύρινη κόλαση το βράδυ της Δευτέρας (10.082026) στο διυλιστήριο της Ζαουίγια μετά από επίθεση drone σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση με drone στα διυλιστήρια πραγματοποιήθηκε από άγνωστους δράστες. Η δεξαμενή τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια κατέρρευσε.

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Το διυλιστήριο της Ζαουίγια διαθέτει δυναμικότητα διύλισης περίπου 120.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC), η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

Eyewitness footage showed firefighters attempting to fight a huge blaze at an oil refinery in Zawiya, Libya. Libya's oil ministry said a series of drone attacks had targeted the oil facilities, however there was no immediate claim of responsibility for the attacks pic.twitter.com/RZjWIdsg4g — Reuters (@Reuters) August 11, 2026

Libya’s NOC declares a state of maximum emergency in Zawiya following repeated drone attacks on oil facilities, including the Zawiya Refinery and Brega storage tanks. The latest attack caused a major fire and the collapse of a tank holding 4.5 million liters of gasoline.#libya pic.twitter.com/jDG3L4fhTl — Mahmud Mohammed (@MahmudM27830556) August 10, 2026

Η NOC ανακοίνωσε ότι η δεξαμενή με αριθμό 402-T, η οποία ανήκει στην εταιρεία Brega Oil και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση βενζίνης, αποτέλεσε άμεσο στόχο της επίθεσης. Πρόκειται για την τρίτη τέτοιας μορφής επίθεση μέσα σε δύο ημέρες.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την επίθεση και την πυρκαγιά υπάρχουν θύματα.

Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Επιτροπή Διύλισης της Λιβύης αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει εντελώς τις εργασίες στο διυλιστήριο της Ζαουίγια εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.