Washington Post: Φυγάδευσαν τον Τραμπ με μυστική πτήση από την Τουρκία – Χρησιμοποίησαν το, γεμάτο με δημοσιογράφους, Air Force One σαν δόλωμα

Μπροστά στις κάμερες επιβιβάστηκε στο Air Force One, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έφυγε τελικά από την Τουρκία με το αεροσκάφος που όλοι πίστευαν, τον περασμένο μήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά με όχημα τροφοδοσίας σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος και αναχώρησε από την Τουρκία με ένα C-32A, σε μια επιχείρηση που οργανώθηκε με μαεστρία μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι πληροφορίες συνέκλιναν πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή του από το Ιράν.

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Ο Τραμπ είχε μεταβεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με το νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ στις ΗΠΑ. Ωστόσο, κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία, επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο Air Force One, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του νέου αεροσκάφους.

Το Air Force One ως «δόλωμα»

Πριν από την αναχώρησή του από την Άγκυρα, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι θα χρησιμοποιούσε το παλαιότερο, γαλάζιο Air Force One «για χάρη των παλιών καιρών», με προορισμό τη RAF Mildenhall στη Βρετανία.

Το νέο αεροσκάφος επρόκειτο επίσης να μεταβεί στην ίδια βάση, ώστε Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν εκεί να έχουν τη δυνατότητα να το ξεναγήσουν.

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Σύμφωνα με τη Washington Post, αφού ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλαιότερο Air Force One μπροστά στις κάμερες στην Άγκυρα, μεταφέρθηκε μυστικά με όχημα τροφοδοσίας αεροδρομίου σε ένα μικρότερο αεροσκάφος, ένα στρατιωτικό C-32A. Το παλαιότερο Air Force One λειτούργησε ουσιαστικά ως «δόλωμα», καθώς οι δημοσιογράφοι που πίστευαν ότι ταξίδευαν μαζί με τον πρόεδρο βρίσκονταν τελικά σε αεροσκάφος στο οποίο ο Τραμπ δεν επέβαινε.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, ενεργοποιήθηκε μετά από αξιόπιστη απειλή κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ανάλογη πρακτική είχε χρησιμοποιηθεί το 2000, όταν ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε ταξιδέψει με μη αναγνωρίσιμο κυβερνητικό αεροσκάφος στο Πακιστάν, ενώ το επίσημο Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως παραπλανητικό αεροσκάφος.

Οι δημοσιογράφοι δεν γνώριζαν ότι ο Τραμπ είχε αποχωρήσει

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο παλαιότερο Air Force One ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου.

Σύμφωνα με τη Washington Post, εκτός από τους δημοσιογράφους, ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου πίστευαν επίσης ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Όταν αργότερα ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γιατί τους είχε ζητηθεί να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα, ο Τραμπ απάντησε ότι πιθανότατα βρίσκονταν «σε μια επικίνδυνη πτήση». «Αλλά αν πάω εγώ, πάτε κι εσείς. Σωστά;», είπε χαρακτηριστικά.

Το C-32A στο οποίο επέβαινε ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία περίπου στις 22:20, τοπική ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το παλαιότερο Air Force One, μαζί με τους δημοσιογράφους, έφτασε λίγα λεπτά αργότερα.

Δεν έγινε γνωστό πώς ακριβώς ο Τραμπ μεταφέρθηκε από το C-32A πίσω στο παλαιότερο Air Force One.

Ο δημοσιογραφικός όμιλος που ταξίδευε μαζί με τον πρόεδρο ανέφερε ότι ο Τραμπ κατέβηκε από τις σκάλες του παλαιότερου Air Force One στις 22:56, ώρα Βρετανίας. Χαιρέτησε τους δημοσιογράφους σηκώνοντας το χέρι του σε ένδειξη ειρήνης, χωρίς ωστόσο να κατευθυνθεί προς το μέρος τους για να μιλήσει. Στη συνέχεια χαιρέτησε Αμερικανούς στρατιωτικούς και κατευθύνθηκε προς το νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Μετά την αποκάλυψη της μυστικής πτήσης με τρίτο αεροσκάφος, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε δήλωση του διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ.

Ο Τσουνγκ δήλωσε ότι το αεροσκάφος που έχει δωρίσει το Κατάρ στις ΗΠΑ έχει εξοπλιστεί με «πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου» που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του προσωπικού του.

«Όπως έχει πει πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ίδιο και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», ανέφερε.

Η ίδια δήλωση είχε δοθεί και στη Washington Post.

Το νέο αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ

Το νέο αεροσκάφος είναι ένα Boeing 747 που δώρισε το Κατάρ στις ΗΠΑ το προηγούμενο έτος και το οποίο ανακατασκευάστηκε από την αμυντική εταιρεία L3Harris Technologies.

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου αεροσκάφους, το οποίο έχει χρωματισμό σε κόκκινο, λευκό, σκούρο μπλε και χρυσό, επιλογές που αποδίδονται στον ίδιο τον Τραμπ.

Το αεροσκάφος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί προσωρινά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στον σχεδιασμό και την αναβάθμιση των νέων αεροσκαφών που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά Air Force One.