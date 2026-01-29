Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

«Φωτιά» στους δρόμους της Λιλ και επεισόδια από διαμαρτυρόμενους πυροσβέστες

Ένταση, σπρωξίματα και φωτιές - Δείτε τα βίντεο
Στους δρόμους κατέβηκαν οι πυροσβέστες στης Λιλ
Στους δρόμους κατέβηκαν οι πυροσβέστες στης Λιλ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα (29.01.2026) στη Λιλ της Γαλλίας όπου περίπου 600 πυροσβέστες διαμαρτύρονται για σοβαρή υποστελέχωση, καταγγέλλουν περιφρόνηση από τις αρχές και προειδοποιούν για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες.

Περίπου 600 πυροσβέστες κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους της Λιλ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αγανάκτησης για τη δραματική έλλειψη προσωπικού. «Χρειαζόμαστε προσωπικό» λένε. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πυροσβεστική βάση στο Μπουβίν και εξελίχθηκε σε δυναμική διαμαρτυρία, με αποκλεισμούς στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και στην οδό N356, παραλύοντας την κυκλοφορία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, υποστηρίζοντας ότι λείπουν τουλάχιστον 162 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες του νομού, ενώ καταγγέλλουν ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται με «περιφρόνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τους αποκλεισμούς, οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τα γραφεία του SDIS (Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης). Εκεί η ένταση κορυφώθηκε, με τους πυροσβέστες να εισέρχονται στους χώρους της υπηρεσίας, απαιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
101
75
70
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξέσπασμα Μερτς κατά των ΗΠΑ: Είμαστε εταίροι όχι υποτελείς σας – Η Ευρώπη να μάθει την γλώσσα της πολιτικής ισχύος
Ο Γερμανός καγκελάριος περιέγραψε «ευρωπαϊκή επιτυχία» την απόσυρση των απειλών του Τραμπ για δασμούς στις χώρες που έστειλαν στρατό στη Γροιλανδία
Ο Φρίντριχ Μερτς
Newsit logo
Newsit logo