«Φωτιά» στους δρόμους της Λιλ και επεισόδια από διαμαρτυρόμενους πυροσβέστες

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα (29.01.2026) στη Λιλ της Γαλλίας όπου περίπου 600 πυροσβέστες διαμαρτύρονται για σοβαρή υποστελέχωση, καταγγέλλουν περιφρόνηση από τις αρχές και προειδοποιούν για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες.

Περίπου 600 πυροσβέστες κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους της Λιλ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αγανάκτησης για τη δραματική έλλειψη προσωπικού. «Χρειαζόμαστε προσωπικό» λένε.

La manifestation des pompiers se tend devant le SDIS à Lille.



Les pompiers chargent les CRS pour tenter d'accéder aux locaux.

FLASH | Des policiers laissent des pompiers en route vers la préfecture pour manifester franchir leur cordon de sécurité. Ils dénoncent un manque d’effectifs et de mauvaises conditions de travail.



@LucAuffretpic.twitter.com/bwXUiJneHc

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πυροσβεστική βάση στο Μπουβίν και εξελίχθηκε σε δυναμική διαμαρτυρία, με αποκλεισμούς στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και στην οδό N356, παραλύοντας την κυκλοφορία.

Les pompiers en colère allument un énorme incendie devant le bâtiment du SDIS Nord à Lille.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, υποστηρίζοντας ότι λείπουν τουλάχιστον 162 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες του νομού, ενώ καταγγέλλουν ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται με «περιφρόνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Les pompiers en colère forcent un barrage de CRS et envahissent des locaux du SDIS Nord à Lille.

Μετά τους αποκλεισμούς, οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τα γραφεία του SDIS (Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης). Εκεί η ένταση κορυφώθηκε, με τους πυροσβέστες να εισέρχονται στους χώρους της υπηρεσίας, απαιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της.