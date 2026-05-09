Ντένβερ: Αεροπλάνο χτύπησε άνθρωπο που περπατούσε σε διάδρομο προσγείωσης την στιγμή της απογείωσής του

Μάλιστα εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και γ' αυτό οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση
Ένα αδιανόητο ατύχημα συνέβη σε διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ όταν ένα αεροσκάφος της Frontier Airlines χτύπησε ένα άτομο που περπατούσε εκεί αργά την Παρασκευή, όπως μεταφέρει το CNN.

Καθώς το αεροπλάνο αναχωρούσε από το Ντένβερ «το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε έναν πεζό στον διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. «Εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση. Οι επιβάτες στη συνέχεια εκκενώθηκαν με ασφάλεια μέσα από τσουλήθρες του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους».

Η πτήση 4345, ένα αεροσκάφος Airbus A321, αναχωρούσε από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες και μετέφερε 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της. Ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 10:39 μ.μ. τοπική ώρα.

Το αεροδρόμιο του Ντένβερ ανέφερε ότι η πτήση Frontier «χτύπησε έναν πεζό» περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ ακόμα υπήρξε και μια σύντομη πυρκαγιά στον κινητήρα η οποία σβήστηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό, πρόσθεσε το αεροδρόμιο.

Ηχητικό απόσπασμα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, κατέγραψε τη στιγμή που ένας πιλότος της πτήσης Frontier είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο «χτύπησε κάποιον». Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είπε ότι αποστέλλονταν οχήματα έκτακτης ανάγκης. «Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροπλάνο επιτάχυνε με περίπου 146 χλμ./ώρα περίπου στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα, πριν ματαιώσει την απογείωση.

Η FAA διεξάγει έρευνα και ο αεροδιάδρομος 17L θα παραμείνει κλειστός όσο διεξάγεται η έρευνα, ανέφερε το αεροδρόμιο.

