Τραγικό τέλος για καθολικό διάκονο στο Εθνικό Πάρκο Glacier στις ΗΠΑ: Τον κατασπάραξε αρκούδα – Το τελευταίο φωνητικό μήνυμα στον πατέρα του

Ένας καθολικός διάκονος που σκοτώθηκε από επίθεση αρκούδας άφησε στον πατέρα του ένα συγκινητικό φωνητικό μήνυμα, καθώς ξεκινούσε την μοιραία πεζοπορία του για να δει το ηλιοβασίλεμα. Ο 33χρονος Άντονι Πόλιο βρέθηκε νεκρός στις 6 Μαΐου στο Εθνικό Πάρκο Glacier στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Το σώμα του εντοπίστηκε περίπου 15 μέτρα εκτός της κύριας διαδρομής του εθνικού πάρκου των ΗΠΑ, με τραύματα που, σύμφωνα με τις αρχές του πάρκου, ταιριάζουν με επίθεση αρκούδας. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Φλόριντα. Ο πατέρας του, Άρθουρ Πόλιο, δήλωσε στην Sun Sentinel ότι ο γιος του, που περιέγραψε ως «ατρόμητο», του άφησε ένα τελευταίο φωνητικό μήνυμα ενώ βρισκόταν στην πεζοπορία. Όπως ανέφερε, ο Άντονι ακουγόταν λαχανιασμένος, περιγράφοντας τη διαδρομή του, και έκλεισε το μήνυμα με ένα «Σ’ αγαπώ».

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο Άντονι είχε τη συνήθεια να στέλνει τέτοια μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια ενός ταξιδιού δύο εβδομάδων με έναν φίλο του, ο οποίος αποχώρησε όταν έφτασαν στη Μοντάνα.

Ο Άρθουρ Πόλιο περιέγραψε τον γιο του ως έμπειρο κυνηγό και άνθρωπο της φύσης, που πιθανότατα αιφνιδιάστηκε από μια ιδιαίτερα επιθετική αρκούδα. Όταν δεν εργαζόταν σε μονοπάτια εθνικών πάρκων, ο 33χρονος ήταν γνωστός στη Φλόριντα για την αγάπη του στις μηχανές και τη δραστηριότητά του στην τοπική καθολική εκκλησία, όπου και κήρυττε ως διάκονος.

«Οι εμπειρίες ζωής που είχε στα 33 του χρόνια είναι περισσότερες από ό,τι ζουν κάποιοι σε μια ολόκληρη ζωή», δήλωσε ο πατέρας του συγκινημένος.

Το περιστατικό θεωρείται η πρώτη θανατηφόρα επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Glacier από το 1998, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.