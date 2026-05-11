Κόσμος

Σπάνιο θέαμα σε ζωολογικό κήπο στη Βιρτζίνια: Βίντεο με καμηλοπάρδαλη να γεννάει μπροστά στους επισκέπτες

Οι καμηλοπαρδάλεις γεννούν όρθιες, με το νεογνό να πέφτει από ύψος περίπου 1,80 μέτρων στο έδαφος
Καμηλοπάρδαλη
Καμηλοπάρδαλη photo by: Andreas Arnold/picture-alliance/dpa/AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ζωολογικός κήπος Metro Richmond Zoo στη Βιρτζίνια γιόρτασε το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Μητέρας με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή: τη γέννηση μιας θηλυκής καμηλοπάρδαλης.

Η μικρή καμηλοπάρδαλη ήρθε στον κόσμο στις 10:25 το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) έπειτα από μια κύηση που διήρκεσε 15 μήνες.

Η γέννηση εκτυλίχθηκε σε εξωτερικό χώρο, μπροστά σε έκπληκτους επισκέπτες και προσωπικό του ζωολογικού κήπου, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Metro Richmond Zoo, «μόλις ξεκίνησε ο ενεργός τοκετός, έγινε σαφές ότι η Chrissy θα γεννούσε έξω, μπροστά στους επισκέπτες. Το προσωπικό μας αντέδρασε άμεσα, προσαρμόζοντας τις συνθήκες ώστε να της προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ηρεμία και φροντίδα».

Η εικόνα της γέννησης ήταν εντυπωσιακή αλλά απολύτως φυσική: οι καμηλοπαρδάλεις γεννούν όρθιες, με το νεογνό να πέφτει από ύψος περίπου 1,80 μέτρων στο έδαφος. Η «πτώση» αυτή, όσο δραματική κι αν μοιάζει, αποτελεί μέρος της φυσικής διαδικασίας, βοηθώντας στη ρήξη του ομφάλιου λώρου και ενεργοποιώντας την πρώτη ανάσα του νεογέννητου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το μικρό άρχισε να κινείται, σηματοδοτώντας την αρχή της ζωής του μπροστά στα μάτια όσων είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν αυτή τη σπάνια στιγμή της φύσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
78
71
69
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγικό τέλος για καθολικό διάκονο στο Εθνικό Πάρκο Glacier στις ΗΠΑ: Τον κατασπάραξε αρκούδα – Το τελευταίο φωνητικό μήνυμα στον πατέρα του
Ο 33χρονος Άντονι Πόλιο βρέθηκε νεκρός στις 6 Μαΐου - Πρόκειται για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Glacier από το 1998
Ο 33χρονος Άντονι Πόλιο
Όσα ζητά το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ – «Απαράδεκτη η πρότασή τους», λέει ο Τραμπ
Η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ
Majid Asgaripour
Newsit logo
Newsit logo