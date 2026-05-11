Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία παρά τις πιέσεις για παραίτηση

Να αποδείξει ότι έχουν άδικο όσοι τον αμφισβητούν μέσα από το Εργατικό Κόμμα προσπάθησε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και θα παραμείνει στην πρωθυπουργία προκειμένου να μη βυθιστεί η χώρα σε νέα πολιτική κρίση.

Ολοένα και περισσότεροι βουλευτές από το Εργατικό Κόμμα έχουν στραφεί κατά του Κιρ Στάρμερ, αφού στις τοπικές εκλογές της Πέμπτης (07.05.2026) κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ήδη η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε έναν αντικαταστάτη του Στάρμερ, τότε θα κινηθεί η ίδια για να προκαλέσει εσωτερικές εκλογές για να βρεθεί διάδοχος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σε σημερινή του ομιλία –κρίσιμη για το μέλλον του — προσπάθησε να δείξει ότι έχει λάβει το μήνυμα, τονίζοντας ότι «η σταδιακή αλλαγή δεν αρκεί» σε μια χώρα που έχει υποστεί δύο δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», τόνισε. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Οι Εργατικοί υπό τον Στάρμερ κέρδισαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία το 2024. Βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Στάρμερ ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης και η μείωση των λιστών αναμονής στο κρατικό σύστημα υγείας.

Ωστόσο μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει πείσει πραγματικά τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική — κάτι που απογοήτευσε τους ψηφοφόρους των Εργατικών– και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, ζήτημα που είχε αναγάγει σε προτεραιότητά του.

Εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ παρά τις στενές του σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Ο Φάρατζ εξαπάτησε τη Βρετανία, είναι καιροσκόπος»

Σε ό,τι αφορά το Brexit και τις σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ, ο Στάρμερ κατηγόρησε τον Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Reform UK που σημείωσε μεγάλη άνοδο στις τοπικές εκλογές και ένθερμο υποστηρικτή της αποχώρησης της χώρας από το μπλοκ, ότι «εξαπάτησε τη Βρετανία». «Δεν είναι απλώς ένας απατεώνας, είναι καιροσκόπος», τόνισε.

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι οι Εργατικοί δεν έχουν την πολυτέλεια να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει «πολύ επικίνδυνους αντιπάλους» οι οποίοι επιδιώκουν «περισσότερη διχόνοια», προτιμούν «να τονίζουν τα προβλήματα της Βρετανίας» και να μην αναζητούν λύσεις «αλλά κάποιον να κατηγορήσουν».

Στην επόμενη σύνοδο ΕΕ- Βρετανίας, το Λονδίνο θα ορίσει «μια νέα κατεύθυνση για τη Βρετανία», υποσχέθηκε ο Στάρμερ.

«Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών θα ξεχωρίσει από τη βούλησή της να ανοικοδομήσει τη σχέση μας με την Ευρώπη και να βάλει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης, ώστε να έχουμε ισχυρότερη οικονομία, ισχυρότερο εμπόριο, ισχυρότερη άμυνα, τα πάντα», υπογράμμισε.

Ο Στάρμερ διευκρίνισε ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τους νέους θα βρεθεί στο επίκεντρο της σχέσης της χώρας του με την ΕΕ, προκειμένου «οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας να μπορούν να εργαστούν και να σπουδάσουν και να ζήσουν στην Ευρώπη».

Αργότερα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Βρετανό πρωθυπουργό αν σκέφτηκε να αποχωρήσει μετά την ηχηρή ήττα της Πέμπτης, με τον Στάρμερ να απαντά ότι η συνεχής αλλαγή ηγετών στο Συντηρητικό κόμμα «κόστισε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα».

Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχει αγανάκτηση μεταξύ των Βρετανών, ο Στάρμερ εκτίμησε ότι έχει «ευθύνη να φέρει την αλλαγή» για την οποία εξελέγη το Εργατικό Κόμμα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «δεν θα υποχωρήσω», όταν ρωτήθηκε αν θα δώσει μάχη στην περίπτωση που βουλευτές αμφισβητήσουν την ηγεσία του.