Francis Buchholz: Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Φράνσις Μπούχολτς, μπασίστας των Scorpions, νικημένος από τον καρκίνο.

Ο Φράνσις Μπούχολτς υπήρξε μέλος του θρυλικού γερμανικού συγκροτήματος Scorpions από το 1973 έως το 1992, συμμετέχοντας σε όλα τα κλασικά άλμπουμ τους που σημάδεψαν τη ροκ μουσική σκηνή παγκοσμίως.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τη σύζυγό του, Χέλα, μέσω των social media, επιβεβαιώνοντας ότι ο θρυλικός μπασίστας έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας, ύστερα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Η οικογένειά του ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την είδηση ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες ύστερα από προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε».

Ευχαρίστησαν επίσης τους θαυμαστές του για την ακλόνητη υποστήριξή τους, προσθέτοντας: «Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε».

Ο Φράνσις Μπούχολτς έχει έναν γιο και δίδυμες κόρες.