Φρίκη: Αυνανίστηκε μπροστά στην υπάλληλό του και την απέλυσε γιατί αρνήθηκε να κάνουν σεξ (pic)

Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση «έφαγε» ένας δικηγόρος διαζυγίων από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ. Ο 51χρονος Shane Taylor κατηγορείται ότι «αυνανίστηκε μπροστά σε μια γυναίκα πίνοντας μπίρα και απαιτώντας στοματικό σεξ».

Όπως αναφέρει μάλιστα η International Business Times, o διεστραμμένος δικηγόρος δεν δίστασε να διώξει το θύμα από τη δουλειά της επειδή αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του. Η υπάλληλος, σύμφωνα με την μηνυτήρια αναφορά, κατηγορεί τον 51χρονο για πλήθος περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας της. Μάλιστα σε ένα από τα περιστατικά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 51χρονος φέρεται να την εγκλώβισε στο γραφείο της θωπεύοντας τα επίμαχα σημεία της.

