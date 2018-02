Φρίκη! Οι Τζιχαντιστές ανέλαβαν την ευθύνη για το μακελειό έξω από εκκλησία στην Ρωσία

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους πιστών που εξέρχονταν από εκκλησία σήμερα, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5, μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ, επικαλούμενα το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο 23χρονος δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα την ώρα που ο κόσμος έβγαινε από την εκκλησία. Η λειτουργία ήταν αφιερωμένη στο φεστιβάλ της Μασλένιτσα, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή της Σαρακοστής για τους Ρώσους, Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού δήλωσε πως ο νεαρός άρχισε να πυροβολεί την ώρα που ο κόσμος έβγαινε από την εκκλησία.

Ευτυχώς, οι περισσότεροι κατάφεραν να βρουν καταφύγιο στην εκκλησία. Έτσι έδωσαν χρόνο στους φρουρούς ασφαλείας να αντιδράσουν.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί, μανάδες με τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι ο Θεός μας έσωσε και δεν επέτρεψε στον άνδρα να μπει στην εκκλησία» είπε μια γυναίκα. Πρόσθεσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να φύγει από τον τόπο της επίθεσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ο 23χρονος είχε μαζί του μια γυναίκα συνεργός. Εκείνη, όμως, έφυγε από το σημείο της επίθεσης πριν ο νεαρός αρχίσει να πυροβολεί τον κόσμο.

Στο λογαριασμό του Russia Today στο twitter έχουν ανέβει φωτογραφίες με το όπλο του δράστη, το πτώμα του και τις σορούς δυο θυμάτων του.

PHOTOS: Site of #shooting in #Dagestan, shooter’s gun and body seen on site https://t.co/n1M7293MWB pic.twitter.com/WvvJsx1j38

— RT (@RT_com) February 18, 2018