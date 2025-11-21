Φρίκη στη Τουρκία: Σκότωσαν 15χρονο αγόρι για «πλάκα» – Του έβαλαν σωλήνα κομπρεσέρ αέρα στον πρωκτό

Μία φριχτή «πλάκα» μεταξύ συναδέλφων που πιο πολύ θυμίζει βασανιστήριο, στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο στην Τουρκία, όταν οι συνάδελφοί του στο ξυλουργείο που εργαζόταν του έβαλαν σωλήνα από κομπρεσέρ αέρα στον πρωκτό.

Οι δύο συνάδελφοι του Μουχάμεντ Κεντιρτζί στη Τουρκία, θέλησαν να του κάνουν πλάκα που ήταν μοιραία. Τον έδεσαν, του έβγαλαν το παντελόνι και του έβαλαν σωλήνα συμπιεστή αέρα στον πρωκτό. Σα να μην έφτανε αυτό έβαλαν σε λειτουργία το κομπρεσέρ με αποτέλεσμα να εκραγεί το έντερο του 15χρονου και να προκληθούν σοβαρές βλάβες και σε άλλα εσωτερικά όργανα.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογών Harran, όπου κατέληξε πέντε ημέρες αργότερα, όπως ανέφερε το Milliyet.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde staj yaptığı marangoz atölyesinde kalfası Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilerek eziyet edilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci yaşam mücadelesini kaybetti.

pic.twitter.com/kSEvKf3uTI — Destina Haber (@Destinahaber) November 19, 2025

Ο ένας από τους άνδρες συνελήφθη και αρχικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αλλά στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για το κρατητήριο. Δεν έγιναν άμεσα γνωστές οι κατηγορίες σε βάρος του.

Ο αεροσυμπιεστής, που χρησιμοποιείται συνήθως σε εργασίες αυτοκινήτων και ξυλουργίας, έχει προκαλέσει και άλλους θανάτους εφήβων τα τελευταία χρόνια.

Boy, 15, dies after co-workers insert high-pressure hose up rectum in horrific ‘prank’ https://t.co/eyIORZur33 pic.twitter.com/CIJt0Y9Q33 — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Παρόμοιες «πλάκες» που οδήγησαν σε φρικτό θάνατο

Όπως αναφέρει το nypost, το 2023, ο 16χρονος Motilal Sahu στην Ινδία πέθανε από εσωτερικά τραύματα μετά από παρόμοιο περιστατικό σε εργοστάσιο, όταν ένας συνάδελφος τον τραυμάτισε «για αστείο» με σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.

Το 2017, ο 17χρονος Wesner Moreira da Silva, εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Βραζιλία, πέθανε επίσης έπειτα από ανάλογη επίθεση. Δύο άνδρες καταδικάστηκαν αργότερα για τον θάνατό του με ποινές πάνω από 12 χρόνια.