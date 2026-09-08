Κόσμος

Προβλήματα σε πτήσεις από αεροδρόμια στη Βρετανία λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Ποια αεροδρόμια επηρεάστηκαν από το πρόβλημα
ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Raphael Satter
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Προβλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, με τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάνστεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται.

«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται επειγόντως για να επαναλάβουν την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο NATS σε σχετική ανακοίνωση.

«Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η ανάκαμψη θα χρειαστεί λίγο χρόνο», πρόσθεσε.

Το Χίθροου, αεροπορικός κόμβος της Βρετανίας, τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου της Ιρλανδίας δήλωσε ότι επηρεάζονται επίσης οι πτήσεις εκεί από το τεχνικό πρόβλημα.

Η British Airways ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις της επηρεάζονται από το τεχνικό πρόβλημα.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς σε αεροδρόμια της περιοχής πληροφοριών πτήσεων του Λονδίνου λόγω του προβλήματος.

Αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Το 2024, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Βρετανίας δήλωσε ότι ο NATS έπρεπε να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για διακοπές λειτουργίας, μετά τη δυσλειτουργία της αυτόματης επεξεργασίας σχεδίων πτήσεων ένα χρόνο νωρίτερα, που προκάλεσε χάος σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας.

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