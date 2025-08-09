Φρίκη στην Ιταλία: Τρεις Τυνήσιοι βίασαν 19χρονη Μαροκινή αφού απείλησαν με μαχαίρι τον σύντροφό της

Αποτροπιασμός στην Ιταλία. Η χώρα συγκλονίζεται από το περιστατικό ομαδικού βιασμού 19χρονης Μαροκινή από τρεις νεαρούς Τυνήσιους, μέσα σε εγκαταλελειμμένους χώρους του πρώην αεροδρομίου «Τζίνο Αλέγκρι» στην Πάντοβα.

Η 19χρονη Μαροκινή είχε βρεθεί στην πόλη της Πάντοβα στη βόρεια Ιταλία μαζί με τον 22χρονο Αλγερινό σύντροφό της, καθώς αναζητούσαν στέγη να διανυκτερεύσουν αφού έχασαν το τελευταίο τρένο και δεν είχαν πού αλλού να πάνε.

Ωστόσο, το βράδυ τους έμεινε να εξελιχθεί σε εφιάλτη!

Δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις Τυνήσιους οπλισμένους με μαχαίρια. Ανάγκασαν τον σύντροφο της κοπέλας να φύγει και έμειναν μόνοι με τη νεαρή γυναίκα.

Πρώτα της έκλεψαν το κινητό της τηλέφωνο και τα 25 ευρώ που είχε στην τσάντα της και στη συνέχεια την έσυραν σε ένα άλλο κτίριο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δύο από τους άνδρες τη βίασαν, ενώ ο τρίτος επιτηρούσε τον χώρο.

Έπειτα από έρευνες της αστυνομίας οι τρεις Τυνήσιοι, ηλικίας 18 και 19 ετών, όλοι με βαρύ ποινικό μητρώο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.