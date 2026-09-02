Φρίκη στην Πενσυλβάνια: 29χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του – Την χτυπούσε για πάνω από μία ώρα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια η υπόθεση ενός 29χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στη μητέρα του και την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση φέρεται να διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ενώ όσα συνέβησαν καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι της 53χρονης Κρίστιν Χάμιλτον, στο Σιούικλι Τάουνσιπ της κομητείας Γουέστμορλαντ στην Πενσυλβάνια. Τη μητέρα εντόπισε νεκρή έξω από το σπίτι η κόρη της, περίπου στις 09:00 το πρωί, και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

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Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια, κάμερα ασφαλείας στην πρόσοψη του σπιτιού κατέγραψε την επίθεση. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος γιος της γυναίκας, Γιάκομπ Κόρμπερ.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 29χρονος φέρεται να χτύπησε τη μητέρα του με τα χέρια και τα πόδια του, αλλά και με διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα.

Η 53χρονη, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε μόλις βγει από το ντους και ήταν τυλιγμένη με μια πετσέτα όταν ο γιος της έφτασε στο σπίτι. Λίγο αργότερα φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνεχίστηκε για περισσότερο από μία ώρα.

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Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα φρικιαστική, τονίζοντας ότι η γυναίκα δεχόταν την επίθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι ο δράστης δεν σταματούσε.

Μετά το περιστατικό, ο Κόρμπερ φέρεται να άλλαξε ρούχα και να έφυγε από το σημείο. Σύμφωνα με τις Αρχές, στη συνέχεια κοιμήθηκε σε ένα κοντινό χωράφι.

Η αδελφή του 29χρονου, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι, ήταν εκείνη που βρήκε τη μητέρα τους νεκρή και ειδοποίησε την αστυνομία. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Η στιγμή της σύλληψης μεταδόθηκε ζωντανά

Ο Κόρμπερ εντοπίστηκε περίπου στις 17:00 της ίδιας ημέρας σε δρόμο κοντά στο σπίτι της μητέρας του. Μάλιστα, η στιγμή της σύλληψής του καταγράφηκε από τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν στην περιοχή και μετέδιδε ζωντανά.

Ο 29χρονος πλησίασε προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί και, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους, γονάτισε και σήκωσε τα χέρια του. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Κατά την ανάκρισή του, ο Κόρμπερ φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να παραδέχθηκε όσα είχε κάνει. Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έδειξε σε κάποιο βαθμό μεταμέλεια.

Ο Γιάκομπ Κόρμπερ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η προκαταρκτική ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.