Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο και σκότωσαν υποδιευθύντρια – Τραυματίστηκαν και μαθητές

Συναγερμός σήμανε στο Μεξικό, όταν δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε σχολείο στην πόλη Τορεόν και επιτέθηκαν σε ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η υποδιευθύντρια, ενώ ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο της πολιτείας Κοαουίλα, στο βόρειο Μεξικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας, Φεντερίκο Φερνάντες, οι δύο 18χρονοι που φέρονται να εισέβαλαν στο σχολείο είναι αδέρφια και είχαν φοιτήσει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο γυμνάσιο.

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Από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν, οι δύο είναι μαθητές.

#Nacional 🚨 Dos jóvenes de 18 años de edad, ex alumnos de la Secundaria 13 del ejido La Unión en Torreon, ingresaron armados con machetes al plantel y presuntamente asesinaron a la subdirectora.



Además, al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres alumnos; uno… pic.twitter.com/llH2OvzlBY — Central Puebla (@CentralPuebla) October 1, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Milenio, ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

"Háblenle a la ambulancia!"



Así se escucha a los vecinos que agarraron a los dos jóvenes que mataron a la subdirectora de la Escuela Secundaria 13 en Torreón, Coahuila.



Algunos reportes indican que tambien atacaron a estudiantes con explosivos y machetes. pic.twitter.com/cwUtLctw2P — reportenoticiasmx (@reportenotici4s) October 1, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο. Οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της σύλληψής τους. Σε ένα από αυτά διακρίνεται στην κατοχή ενός εκ των νεαρών ένα αιχμηρό αντικείμενο που μοιάζει με ματσέτα.

NOW – The moment two 18-year-olds are detained after school machete attack that left at least 1 dead and multiple people injured at a secondary school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/XHvAqfnhmT — Confidential Post (@C_Post_News) October 1, 2026

Ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.