Κόσμος

Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο και σκότωσαν υποδιευθύντρια – Τραυματίστηκαν και μαθητές

Οι δύο νεαροί, πρώην μαθητές του γυμνασίου, συνελήφθησαν από την αστυνομία - Ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Επίθεση σε σχολείο στο Μεξικό
Photo / X
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Συναγερμός σήμανε στο Μεξικό, όταν δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε σχολείο στην πόλη Τορεόν και επιτέθηκαν σε ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η υποδιευθύντρια, ενώ ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο της πολιτείας Κοαουίλα, στο βόρειο Μεξικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας, Φεντερίκο Φερνάντες, οι δύο 18χρονοι που φέρονται να εισέβαλαν στο σχολείο είναι αδέρφια και είχαν φοιτήσει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο γυμνάσιο.

Από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν, οι δύο είναι μαθητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Milenio, ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο. Οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της σύλληψής τους. Σε ένα από αυτά διακρίνεται στην κατοχή ενός εκ των νεαρών ένα αιχμηρό αντικείμενο που μοιάζει με ματσέτα.

Ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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