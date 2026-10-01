Ο Πούτιν λέει «ναι» σε τριμερή σύνοδο κορυφής Ρωσίας – Κίνας – ΗΠΑ αλλά «όχι» στη διακοπή των πληγμάτων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όμως προηγουμένως θα πρέπει να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου το Κρεμλίνο ανέφερε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στο περιθώριο της επόμενης συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Σεντζέν της Κίνας. Στην ίδια ομιλία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς με την Ουκρανία, τα οποία αυξάνονται από μήνα σε μήνα, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

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«Μας λένε: Εκείνοι θα σταματήσουν τα πλήγματα στα διυλιστήριά σας και εσείς θα σταματήσετε τα πλήγματα στα πλοία τους. Είναι απλώς γελοίο», δήλωσε ο Πούτιν. Όταν ρωτήθηκε εκ νέου ποια είναι η ρωσική απάντηση σε αυτήν την πρόταση απάντησε λακωνικά: «Όχι».

Η Ρωσία και η Ουκρανία πολλαπλασιάζουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στοχεύοντας ολοένα και συχνότερα πολιτικές υποδομές. Η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο αποθήκες, βενζινάδικα, εμπορικά κέντρα, πλοία που αποπλέουν από τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και, πιο πρόσφατα, τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα ψηφιακών δεδομένων. Το Κίεβο από την πλευρά του επιλέγει κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου, αποθήκες καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία έχασε περίπου το 1% του ΑΕΠ της λόγω των ουκρανικών πληγμάτων στα διυλιστήρια, τα οποία προκάλεσαν έλλειψη καυσίμων φέτος το καλοκαίρι.

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Από την άλλη, τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας του χαλυβουργικού τομέα της χώρας και έπληξαν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που είναι βασικός πυλώνας της ουκρανικής οικονομίας.

Η Ουκρανία φοβάται επίσης τον επερχόμενο χειμώνα, μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει σκληρά τις ενεργειακές υποδομές της, όπως έκανε και το 2025.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τη στρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας αλλά ενδιαφέρεται για μια σχέση συνεργασίας με το Τόκιο. Όπως είπε, ορισμένες ιαπωνικές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία και εκείνος τις στηρίζει.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ιαπωνία επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το Τόκιο έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στη Μόσχα.