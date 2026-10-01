Ταϊλάνδη: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε ναό την ώρα της προσευχής – Τρεις τραυματίες, μία γυναίκα σοβαρά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Ταϊλάνδη, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε μέσα σε ναό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η προσευχή. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από το τροχαίο, με μία γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 01.10.2026 στην οδό Γιαοβαράτ, στην περιοχή Σαμφαντάγουονγκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο ήταν ένα ηλεκτρικό σεντάν που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο.

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Η πορεία του οχήματος σταμάτησε μέσα στον ναό, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν πιστοί. Από τη σύγκρουση τρία άτομα βρέθηκαν εγκλωβισμένα κάτω από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες να σπεύδουν για να τα απεγκλωβίσουν.

BREAKING: Multiple people injured after electric car crashes into Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand pic.twitter.com/8N63gmYPjv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2026

Ο ηλικιωμένος οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σοβαρότερη είναι η κατάσταση μιας γυναίκας, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε μέσα στον ναό.