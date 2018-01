Η φρίκη του πολέμου στο Αφρίν – Νεκρά παιδιά στα συντρίμμια – Προσοχή! Σκληρές εικόνες

Πηγή φωτογραφίας Twitter: @TurkeyUntold

- Η "Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας" της Τουρκίας στο Αφρίν συνεχίζεται για όγδοη ημέρα - Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από την περιοχή της Μανμπίτζ, στη βόρεια Συρία - Σαφή πατριωτική γραμμή έχει δώσει η κυβέρνηση στα ΜΜΕ - Στηρίζουν τον πόλεμο γιατί... δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς - ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Νεκρά παιδιά στα συντρίμμια. Οικογένειες ξεκληρίζονται. Για όγδοη ημέρα χύνεται ανθρώπινο αίμα στο Αφρίν, όπου συνεχίζεται η τουρκική «Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας» κατά των Κούρδων της Συρίας.

Οι εικόνες του πολέμου προκαλούν φρίκη. Άραγε, αυτές οι εικόνες έχουν φτάσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο που έδωσε τις… ευλογίες του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την στρατιωτική επιχείρηση;

Armenian family living in #Afrin’s Rajo district in Syria were targeted by Turkish airstrikes. Man named Roser Konish was killed. His mother Semsa Konish (57 years old) and sister Hanifa Konish (25 years old) were wounded.#NoflyzoneAfrin #DefendAfrin #AfrinOperasyonu #Turkey pic.twitter.com/IC8kfpYHbZ — Mohra3016 (@lorin2030) January 27, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

BREAKING: War planes belonging to Turkish Air Force bombarded Mabata town of #Afrin and killed 7 people from the same family. pic.twitter.com/lIptZSqj47 — Turkey Untold (@TurkeyUntold) January 26, 2018

UPDATE: Turkish jets hits Mabata town in #Afrin and killed 7 people of an Arab IDP family who has come from #Idlib. Names of the 5 victims are Taha al Xatir(40), Emine al Xatir(40), Zakiye al Xatir, Souleyman al Xatir(14), Esra alXatir. pic.twitter.com/waOGXDYqO5 — Turkey Untold (@TurkeyUntold) January 26, 2018

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ

Την ώρα που η «Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας» στο Αφρίν συνεχίζεται, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από την περιοχή της Μανμπίτζ στη βόρεια Συρία.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι τουρκικές δυνάμεις θα σαρώσουν τους κούρδους μαχητές από τα συριακά σύνορα και θα προωθηθούν προς ανατολάς μέχρι τα σύνορα με το Ιράκ, μια περιοχή που περιλαμβάνει τη Μανμπίτζ. Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση με αμερικανικές δυνάμεις συμμάχους των Κούρδων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης πως η Τουρκία θέλει να δει συγκεκριμένες κινήσεις από τις ΗΠΑ για να σταματήσουν να υποστηρίζουν την πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας.

Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ο αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Χέρμπερτ Ρέιμοντ Μακμάστερ της είπε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα παρέχει πλέον όπλα στη YPG.

Στηρίζουν τον πόλεμο γιατί… δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, στην τουρκική τηλεόραση η στρατιωτική επέμβαση στη Συρία είναι το θέμα υπ’ αριθμόν ένα. Ο τόνος των ρεπορτάζ και των ανταποκρίσεων απόλυτα πατριωτικός, χωρίς ίχνος κριτικής.

Τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθησαν -σύμφωνα με αναφορές κάποιων τουρκικών μέσων ενημέρωσης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων- περισσότερα από 90 άτομα που είχαν ασκήσει κριτική για την στρατιωτική επέμβαση στη Συρία: πολιτικοί, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι. Η επίσημη κατηγορία εναντίον τους: «Τρομοκρατική προπαγάνδα». Λίγο μετά το ξεκίνημα της επέμβασης, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατέστησε σαφές τι περιμένει από τους τούρκους συμπολίτες του: «Όποιος δεν βρίσκεται στο πλευρό μας για την επέμβαση στην Αφρίν, στηρίζει τους τρομοκράτες».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ουγκούρ Γκυτς, η τουρκική κυβέρνηση έχει δώσει στους αρχισυντάκτες των μεγάλων ΜΜΕ της χώρας, σαφή πατριωτική γραμμή. «Όλες οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με ίδια πρωτοσέλιδα – αυτό είναι κυβερνητική προπαγάνδα», τονίζει.

Παρόμοιες κατηγορίες εγείρουν και οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα. Όπως λένε, ο τούρκος πρωθυπουργός Γιλντιρίμ έκανε 15 «συστάσεις» στους αρχισυντάκτες σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης της επέμβασης.

«Πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να αυτολογοκρινόμαστε για να μην έχουμε προβλήματα», υπογραμμίζει ο Ουγκούρ Γκυτς, τονίζοντας ότι «υπό τέτοιες συνθήκες, η καλή δημοσιογραφία δυστυχώς δεν είναι εφικτή».

Με πληροφορίες από Deutsche Welle, ΑΠΕ-ΜΠΕ