Φρικτός θάνατος για αθλήτρια του τριάθλου στην Καλιφόρνια: Την κατασπάραξε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 55χρονη αθλήτρια του τριάθλου στις ακτές της Καλιφόρνιας, ύστερα από επίθεση καρχαρία. Πρόκειται για την Έρικα Φοξ, η οποία αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – εθεάθη να κολυμπά στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας περιοχής Πασίφικ Γκρόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 55χρονη αθλήτρια ενώ κολυμπούσε δέχθηκε επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της και οι τοπικές αρχές την είχαν κηρύξει αγνοούμενη, καθώς η σορός της δεν είχε εντοπιστεί.

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι είδαν έναν καρχαρία να αναδύεται από το νερό κρατώντας στο στόμα του ανθρώπινο σώμα και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά στα ανοιχτά.

Σήμερα οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν καθώς έπειτα από αρκετές ημέρες αναζητήσεων, βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης, ξεβρασμένα στην ακτή, κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση.

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της.

Η Φοξ συνήθιζε να προπονείται μαζί με άλλα άτομα, κολυμπώντας ομαδικά στο συγκεκριμένο σημείο ως μέρος της καθημερινής τους προπόνησης.

Μεταξύ των συναθλητών της ήταν και ο σύζυγός της. Στις 23 Δεκεμβρίου κι ενώ η ομάδα κολυμπούσε, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι περίπου 100 μέτρα μακριά τους είχε κάνει την εμφάνισή του ένας καρχαρίας με τις αρχές να σημάνουν συναγερμό κλείνοντας την παραλία.

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου στην καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν μαζί τους.

«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.

Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.