Φρουροί της Επανάστασης στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

Οι ίδιοι είναι που θα καθορίσουν το τέλος του πολέμου τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), απαντώντας στις δηλώσεις που είχε κάνει λίγη ώρα νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αρκετά σύντομα.

Όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας σε συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου, ο Τραμπ είχε πει πόσο πολύ του αρέσει το όνομα, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό».

Και αφού χαρακτήρισε την επιχείρηση «Επική οργή» (σ.σ. ο εν εξελίξει πόλεμος κατά του Ιράν) ως «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», πρόσθεσε πως είναι μία «σύντομη εκδρομή».