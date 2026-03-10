Κόσμος

Φρουροί της Επανάστασης στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο»
Μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε άσκηση στο νότιο Ιράν
Μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε άσκηση στο νότιο Ιράν / West Asia News Agency / Handout via REUTERS

Οι ίδιοι είναι που θα καθορίσουν το τέλος του πολέμου τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), απαντώντας στις δηλώσεις που είχε κάνει λίγη ώρα νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αρκετά σύντομα.

Όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας σε συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου, ο Τραμπ είχε πει πόσο πολύ του αρέσει το όνομα, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό».

Και αφού χαρακτήρισε την επιχείρηση «Επική οργή» (σ.σ. ο εν εξελίξει πόλεμος κατά του Ιράν) ως «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», πρόσθεσε πως είναι μία «σύντομη εκδρομή».

