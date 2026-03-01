Φρουροί της Επανάστασης: Θα εξαπολύσουμε την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία σε Ισραήλ και ΗΠΑ

Να εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης μετά την επιβεβαίωση εκ μέρους της Τεχεράνης, του θανάτου του ηγέτη του Ιράν από το 1989, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, διεμήνυσαν την Κυριακή (01.03.2025) ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεών τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι αφού νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.