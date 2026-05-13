Τσεχία: Έκλεψαν το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα ηλικίας 800 ετών μέσα από εκκλησία

Η Αγία Ζντισλάβα έζησε τον 13ο αιώνα και έγινε γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση και τη βοήθεια στους φτωχούς
Το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ / πηγή φωτογραφίας αστυνομία της Τσεχίας
Λείψανο αγίας εκλάπη στην Τσεχία. Ο δράστης άρπαξε το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, ηλικίας περίπου 800 ετών, από εκκλησία και διέφυγε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (13.05.2026).

Εικόνα από κάμερα ασφαλείας στην εκκλησία δείχνει μία φιγούρα ντυμένη στα μαύρα να κρατά το κρανίο της αγίας και να τρέχει ανάμεσα στα στασίδια της βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στην πόλη Γιαμπλόνε Ποντγιέστεντι στην Τσεχία, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και έγινε γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση και τη βοήθεια προς τους φτωχούς.

Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ το 1995.

«Πρόκειται για καταστροφική είδηση», δήλωσε στο πρακτορείο CTK ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Στανίσλαβ Πρζίμπιλ.

«Το κρανίο αποτελούσε αντικείμενο προσκυνήματος… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος κλέβει σχεδόν μέρα μεσημέρι από μία εκκλησία ένα λείψανο με τόσο μεγάλη ιστορική αλλά και πνευματική αξία για τους πιστούς», πρόσθεσε.

 

Αρχικά η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν άνδρας, ωστόσο αργότερα εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε πως δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

