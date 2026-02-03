Κόσμος

FT: Ουκρανία, ΕΕ και ΗΠΑ συμφώνησαν σε σχέδιο για την επιβολή εκεχειρίας με τη Ρωσία – Η τριπλή αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης

Το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης μιας ενδεχόμενης ανακωχής
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Romina Amato

Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο συντονισμένης αντίδρασης σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει μια ενδεχομένη μελλοντική συμφωνία κατάπαυσης πυρός. 

Σύμφωνα με τους Financial Times, η πρόταση για την Ουκρανία προβλέπει κλιμακωμένα μέτρα, από διπλωματική προειδοποίηση έως στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες, εάν οι παραβιάσεις από πλευράς Ρωσίας συνεχιστούν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης μιας ενδεχόμενης ανακωχής από τη Μόσχα.

Στο μεταξύ, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αναμένεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι τρεις φάσεις

Σύμφωνα με την πρόταση που περιγράφεται, κάθε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον χρειαστεί, με ενέργειες του ουκρανικού στρατού για τον περιορισμό της παραβίασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, θα ακολουθεί δεύτερη φάση παρέμβασης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», στην οποία περιλαμβάνονται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Σε περίπτωση ευρύτερης κλιμάκωσης, το σχέδιο προβλέπει τρίτο στάδιο, με συντονισμένη απάντηση από δύναμη που θα υποστηρίζεται από τη Δύση και θα περιλαμβάνει και τον αμερικανικό στρατό, εντός 72 ωρών από την αρχική παραβίαση.

