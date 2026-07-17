Από κοντέινερ με μπανάνες σε δίκτυο δισεκατομμυρίων: Το κύκλωμα κοκαΐνης που οδηγεί στη Wall Street, το Ντουμπάι και τα κρυπτονομίσματα

Ένα κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε μπανάνες από τη Λατινική Αμερική αποτέλεσε την αφετηρία μίας από τις μεγαλύτερες έρευνες για διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος στην Ευρώπη.

Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, όταν οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους μέσα σε κοντέινερ και το κύκλωμα ναρκωτικών έρχεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο.

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Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, εκτεινόταν από τα ισπανικά λιμάνια μέχρι τη Wall Street, τις offshore εταιρείες του Παναμά, τις πολυτελείς κατοικίες στο Ντουμπάι και τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Ο φερόμενος εγκέφαλος και ο αστυνομικός που ερευνούσε το ξέπλυμα χρήματος

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, ο οποίος περιγράφεται από τις ισπανικές αρχές ως ο άνθρωπος που συντόνιζε το δίκτυο.

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Σύμφωνα με την έρευνα, στενός συνεργάτης του ήταν ο Όσκαρ Σάντσεθ, επικεφαλής της μονάδας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Σάντσεθ αξιοποιούσε τη θέση του για να προστατεύει διακινητές ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους.Οι δύο άνδρες έχουν προφυλακιστεί στην Ισπανία, ενώ μέχρι στιγμής δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους αμφισβητούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η εισαγγελία.

Το νήμα οδηγεί στην Καλιφόρνια

Η ισπανική έρευνα φέρεται να συνδέει τον Τοράν με τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε ΣΤ’, αλλά και με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ.Οι δύο άνδρες είχαν ιδρύσει από το 2012 την Alpha Trading, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία παρουσιαζόταν ως διεθνής επιχείρηση εμπορίας εμπορευμάτων με παρουσία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι.Κατά τις ισπανικές αρχές, μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας διοχετεύονταν κεφάλαια του Τοράν από υπεράκτιους λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα του Παναμά.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Η SPAC των 200 εκατ. δολαρίων

Το 2025 ο Κέταν Σεθ και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν δημιούργησαν την Blue Acquisition Corp., μία εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς (SPAC) με αντικείμενο επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόεδρος της εταιρείας ανέλαβε ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ, ενώ μέσω δημόσιας εγγραφής συγκεντρώθηκαν περίπου 200 εκατ. δολάρια από επενδυτές.Η εταιρεία δεν κατονομάζεται στην ισπανική δικογραφία ούτε κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ο Σεθ αποχώρησε από τη Blue Acquisition τον Ιούνιο του 2026, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ ο Ντε Μπορμπόν είχε ήδη διακόψει τη συνεργασία του λίγους μήνες νωρίτερα.

Οι offshore, τα bitcoin και οι επαύλεις στο Ντουμπάι

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Τοράν είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών στην Ισπανία και στο εξωτερικό, μέσω των οποίων απέκτησε σημαντική ακίνητη περιουσία.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πολυτελής έπαυλη περίπου 10 εκατ. ευρώ στο συγκρότημα W Residences στο Palm Jumeirah του Ντουμπάι, καθώς και επιπλέον ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 11 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν offshore εταιρείες στον Παναμά, συναλλαγές με Bitcoin, Tether και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι ο Τοράν διέθετε κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Fintech, «nested banks» και ξέπλυμα χρήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τραπεζικών δομών σε διάφορες χώρες.Στη δικογραφία αναφέρεται η ET Fintech Europe Ltd. με έδρα την Ιρλανδία, την οποία οι ισπανικές αρχές θεωρούν μέρος του μηχανισμού ξεπλύματος χρήματος.

Η διοίκησή της απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ανάπτυξη ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν δύο οντότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες εμφανίζονταν ως τράπεζες χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας.

Τέτοιες δομές είναι γνωστές ως «nested banks», καθώς πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω λογαριασμών άλλων τραπεζών, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του πραγματικού αποστολέα ή δικαιούχου των χρημάτων.

Δεκάδες τόνοι κοκαΐνης

Η κατάσχεση των 13 τόνων στην Αλχεθίρας ήρθε να προστεθεί σε ακόμη μία επιχείρηση του 2021, όταν είχαν εντοπιστεί 1,6 τόνοι κοκαΐνης επίσης κρυμμένοι μέσα σε φορτία φρούτων από τη Νότια Αμερική.

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι από το 2020 έως το 2024 το κύκλωμα εισήγαγε συνολικά περίπου 58 τόνους κοκαΐνης στην Ισπανία. Με βάση τις διεθνείς τιμές της αγοράς, η λιανική αξία της ποσότητας αυτής θα μπορούσε να ξεπερνά τα 3,5 δισ. δολάρια.

Ειδικοί που μίλησαν στο Bloomberg επισημαίνουν ότι η υπόθεση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν νόμιμες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες logistics, κρυπτονομίσματα και περίπλοκες εταιρικές δομές για να αποκρύπτουν την προέλευση των παράνομων εσόδων και να τα εντάσσουν στη νόμιμη οικονομία.

Αυτή η εκδοχή είναι πιο κοντά στο ύφος μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων, με μικρότερες παραγράφους, πιο δυνατούς υπότιτλους και καλύτερη αναγνωσιμότητα, χωρίς να αλλοιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης.