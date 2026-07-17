Μιλάνο: Στη φυλακή ο χρυσοχόος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές – «Ο Ματαρέλα απένειμε χάρη σε διακινητή που δολοφόνησε 30 ανθρώπους»

Ο Μάριο Ροτζέρο, o κοσμηματοπώλης από το Γκάλο ντι Γκριντσάνε, στην επαρχία Κούνεο στην Ιταλία, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία δύο ληστών και τον τραυματισμό ενός τρίτου άνδρα μετά τη ληστεία στο κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2021.

Οι δικαστές του Πρώτου Ποινικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάνθηκαν οριστικά, απορρίπτοντας την έφεση που άσκησε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου κοσμηματοπώλη για την δολοφονία των δύο ληστών. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε, ως εκ τούτου, την απόφαση του Εφετείου του Τορίνο στην Ιταλία, τον περασμένο Δεκέμβριο του 2025.

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Ο 72χρονος Ροτζέρο, είναι ο κοσμηματοπώλης από το Γκριντσάνε Καβούρ που στις 28 Απριλίου 2021 πυροβόλησε και σκότωσε δύο κλέφτες, τον 58χρονο Τζουζέπε Ματζαρίνο και τον 44χρονο Αντρέα Σπινέλι, μετά τη ληστεία στο κατάστημά του. Ο οδηγός της συμμορίας, Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίστηκε αλλά κατάφερε να διαφύγει.

Τόσο στην πρωτοβάθμια δίκη στο Άστι όσο και στην έφεση, οι δικαστές απέρριψαν τον φερόμενο ισχυρισμό του κατηγορουμένου για αυτοάμυνα. Ο Ροτζέρο κυνήγησε τους ληστές, οπλισμένους με ένα ψεύτικο όπλο και ένα μαχαίρι, στο πάρκινγκ αφού η ληστεία είχε ήδη ολοκληρωθεί, πυροβολώντας το αυτοκίνητό τους με το πιστόλι του. «Η επιθετική δράση των ληστών είχε τερματιστεί εντελώς», έγραψαν οι δικαστές στην απόφασή τους.

Πριν μπει στην φυλακή, ο Ροτζέρο ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα να του απονεμηθεί χάρη. «Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι – για μια από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, εξέφρασε την άποψή του για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ασκώντας έφεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram: «Τώρα, μαζί με τόσους πολλούς από εσάς, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσω ότι ο Μάριο θα τύχει αμνηστίας. Αυτή είναι μια έκκληση που απευθύνουμε απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια αμνηστία για έναν έντιμο άνθρωπο, ο οποίος στα 72 του χρόνια δεν αξίζει να μοιράζεται ένα κελί με πραγματικούς εγκληματίες».

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Στη συνέχεια, υπενθύμισε: «Πολλοί, τόσοι πολλοί από εμάς στέκουμε στο πλευρό του Μάριο Ροτζέρο. Ένας πατέρας, ένας παππούς, ένας σύζυγος και ένας δια βίου εργαζόμενος, ο οποίος στα 72 του χρόνια καταδικάζεται στη φυλακή επειδή αντέδρασε σε μια επίθεση, μια κλοπή, μια ληστεία στο μαγαζί του, την οικογενειακή επιχείρηση, με τη σύζυγό του και την κόρη του παρόντες και σε κίνδυνο. Πιστεύω ότι αυτή η ποινή είναι βαθιά άδικη.

Αγωνιστήκαμε μαζί για έναν νέο νόμο περί αυτοάμυνας, ο οποίος έχει γλιτώσει τα βάσανα και τη φυλακή για πολλούς αξιοπρεπείς πολίτες, αλλά προφανώς δεν είναι αρκετό και πρέπει να επεκτείνουμε περαιτέρω το ιερό δικαίωμα στην αυτοάμυνα για όσους δέχονται επίθεση. Και θα το κάνουμε. Επίσης, αποφεύγοντας νόμιμα την αποζημίωση για ζημιές στους συγγενείς των κλεφτών που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του εγκλήματός τους».

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Η ληστεία

Στις 28 Απριλίου 2021, ο Ροτζέρο αντέδρασε στη ληστεία κυνηγώντας τους δράστες που έφευγαν και πυροβολώντας τους με το όπλο του, το οποίο κατείχε με έγκυρη άδεια οπλοφορίας.

Δύο από αυτούς, ο Τζουζέπε Ματσαρίνο και ο Αντρέα Σπινέλι, σκοτώθηκαν, ενώ ο τρίτος, ο Αλεσάντρο Μόντικα, ο οδηγός της συμμορίας, τραυματίστηκε. Οι ληστές είχαν εισβάλει στο κοσμηματοπωλείο οπλισμένοι με ένα πιστόλι «ρέπλικα» και ένα μαχαίρι.

Ο Ροτζέρο πυροβόλησε μια σειρά από πυροβολισμούς προς το αυτοκίνητό τους όταν, όπως έγραψαν οι δικαστές του εφετείου στο σκεπτικό της απόφασής τους, «η επιθετική δράση των ληστών είχε φτάσει στο οριστικό τέλος».

Πρωτόδικα, το Πρωτοδικείο του Άστι τον είχε καταδικάσει σε 17 χρόνια φυλάκισης, αναγνωρίζοντας ορισμένες ελαφρυντικές περιστάσεις αλλά αποκλείοντας την περίπτωση αυτοάμυνας.

Κατόπιν έφεσης, η ποινή μειώθηκε σε 14 έτη και 9 μήνες. Στις 15 Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την τελική του απόφαση, η οποία επιβεβαίωσε επίσης τις προσωρινές πληρωμές που ορίζονται στην απόφαση: 480.000.