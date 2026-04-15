FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό δορυφόρο για να πλήξει βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Απόρρητα έγγραφα υποδηλώνουν πως ο κινεζικός δορυφόρος «Το Μάτι της Γάτας» πουλήθηκε στο Ιράν στα τέλη του 2024
Ο κινεζικός δορυφόρος TEE-01B ή αλλιώς το «Μάτι της Γης 1» που φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν

Κατασκοπευτικό δορυφόρο κινεζικής κατασκευής, φέρεται πως χρησιμοποίησε το Ιράν για να πλήξει βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σημερινό (15.04.2026) δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το άρθρο, το Ιράν φέρεται πως απέκτησε κρυφά τον κινεζικό δορυφόρο στα τέλη του 2024, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης. Έγγραφα που διέρρευσαν υποδηλώνουν πως ο δορυφόρος χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση βασικών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, κατακτώντας κρίσιμες εικόνες και συντεταγμένες.

Βάσει αυτών μάλιστα, το Ιράν κατάφερε να πλήξει με drones και ρουκέτες τις αμερικανικές βάσεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι αυτή η δυνατότητα έδωσε στο Ιράν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη στόχευση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σχετικά με τον κινεζικό δορυφόρο, πρόκειται για το TEE-01B ή αλλιώς το «Μάτι της Γης 1» που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Changguang για την εταιρεία τεχνολογίας Beijing Mumei Xingkong.

